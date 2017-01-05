Otomotivde İhracatın Yükü "Dört İl"İn Sırtında

Türk otomotiv sektörünün 2016 yılındaki 23 milyar 889 milyon 626 bin dolarlık ihracatının yüzde 87,1'ini (20 milyar 808 milyon 677 bin dolar), MarmaraBölgesi'ndeki dört il sırtladı.

"Otomotivin kalbi" olarak bilinen ve geçen sene dış satımdaki ağırlığını artıran Bursa, yüzde 35,39'luk payla toplam otomotiv ihracatının üçte birinden fazlasını tek başına sağladı.Bursa'nın ardından İstanbul yüzde 23,11'lik payla ikinci, Kocaeli yüzde 19,42 ile üçüncü, Sakarya da yüzde 9,18 ile dördüncü oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörü 2015 yılında 21 milyar 151 milyon 914 bin dolar olan ihracatını, 2016'da yüzde 12,9'luk artışla 23 milyar 889 milyon 626 bin dolara yükseltti.

Ülke ihracatının lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün başarısına en büyük katkı ise Marmara Bölgesi'ndeki Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerinden geldi.

Bu dört ilin 2016 yılındaki sektör dış satımı 20 milyar 808 milyon 677 bin dolara ulaştı. Böylece sektörün 2016'da toplam 23 milyar 889 milyon 626 bin dolar olan ihracatının yüzde 87,1'ini bu iller yüklendi.

İhracatın üçte birinden fazlası "otomotivin kalbi"nden

Tofaş, OYAK Renault ve Karsan gibi ana sanayi devlerinin yanı sıra çok sayıda yan sanayi firmasına ev sahipliği yapan ve sektöre yön veren Bursa'nın, 2015 yılında 7 milyar 69 milyon 221 bin dolar olan sektör ihracatı, 2016'da yüzde 19,60'lık artışla 8 milyar 455 milyon 77 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl ihracattaki ağırlığını artıran Bursa, yüzde 35,39'luk payla toplam otomotiv dış satımının üçte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdi.

Sektör ihracatını en az artıran Kocaeli, en çok artıran Sakarya

Bursa'nın en yakın takipçisi İstanbul ise 2015 yılında 4 milyar 904 milyon 871 bin dolar olan sektör ihracatını yüzde 12,58'lik artışla 5 milyar 521 milyon 842 bin dolara çıkardı. İstanbul, 2016'daki toplam otomotiv ihracatından da yüzde 23,11 pay alarak ikinci sıradaki yerini korudu.

İhracatını en az artıran illerden Kocaeli'nin, 2015 yılında 4 milyar 627 milyon 216 bin dolar olan dış satımı ise 2016'da yüzde 0,25'lik yükselişle 4 milyar 638 milyon 917 bin dolara çıktı. Kocaeli, bu dönemdeki sektör ihracatından yüzde 19,42 pay aldı.

Sakarya ise 2015'te 1 milyar 536 milyon 343 bin dolar olan ihracatını, 2016'da yüzde 42,73'lük rekor artışla 2 milyar 192 milyon 841 bin dolara taşıdı.

Sektör dış satımını en fazla artıran il olan Sakarya, ülkenin sektör ihracatından aldığı yüzde 9,18'lik payla dördüncü oldu.

Milyar doların üzerinde sektörel ihracat başarısını gösteren bu illeri, sırasıyla Ankara, İzmir ve Manisa takip etti. Bu dönemde, Ankara 841 milyon 629 bin, İzmir 539 milyon 127 bin, Manisa da 389 milyon 641 bin dolar otomotiv ihracatı gerçekleştirdi.

"Bursa, otomotiv üretiminin merkezi konumunda"

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'nın, güçlü sanayisine bağlı olarak yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülke ekonomisinin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Sabuncu, otomotiv sektörünün kent ve ülke ekonomisindeki ağırlığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bursa'yı diğer illere göre güçlü kılan sektör de hiç kuşku yok ki otomotivdir. Bursa, ülkemiz otomotiv üretiminin merkezi konumunda bulunmaktadır. Bunlara ilaveden şehirde ana sanayi firmalarını destekleyen güçlü bir yan sanayi ve otomotiv sektörü için yetişmiş insan gücü de bulunmaktadır. Otomotivin Bursa ihracatındaki payı geçen yıl yüzde 61 iken bu yıl yüzde 65'e yükselmiştir. Yine geçen yıl 7,1 milyar dolar olan Bursa'nın otomotiv ihracatı bu yıl 8.5 milyar dolara yükselmiştir. Özetle otomotiv endüstrisinin hem Türkiye ihracatı hem de Bursa ihracatındaki önemi ve payı giderek artmaktadır."