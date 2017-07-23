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Otoparka dönüşen sokaklar

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Otoparka dönüşen sokaklar
İzmit’te faaliyete geçen tramvay belli anlamda kolaylık sağladı.

Ancak, bu tramvayın geçtiği bazı güzergahlardaki bağlantı yolları devre dışı kaldı, trafiğe kapandı.

Şahabettin Bilgisu Caddesi’ne çıkan Pertevpaşa Caddesi, Dündar Çiğit Sokak, Naci Girginsoy Sokak’tan bu caddeye çıkış yok. Ancak, zorunlu hallerde araçlar Şahabettin Bilgisu Caddesi’ne çıkış yapıp, tramvayın kullanmadığı alandaki işyerlerine mal falan götürebiliyor.

Bunun dışında, geçmişte önemli arter olan bu sokaklar bugünlerde birer açık otoparka dönüşmüş durumda.

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