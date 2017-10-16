Outlet Center yine dolup taştı
İzmit Outlet Center’da 39’uncu Geleneksel Ucuzluk Pazarı başladı. Geride bıraktığımız hafta sonu, Ucuzluk Panayırı nedeniyle, adeta Outlet Center’da yürüyecek yer kalmamıştı.
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Genel otopark tamamen dolmuş, çevre illerden de markalı ürünleri indirimli fiyatlarla almak için insanlar adeta akın etmişti. Outlet Center’da 39’uncu Ucuzluk Panayırı, 30 Ekim’e kadar devam edilecek. Ancak çok indirimli fiyatlarla satışa çıkartılan markalı ürünler seçiliyor ve iyileri tükeniyor. Ay sonunu beklememek lazım. Outlet Center yöneticileri, geçen hafta sonu gösterilen yoğun ilgiden memnun.
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Etiketler : Outlet Center, ucuzluk panayırı
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