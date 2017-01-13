  • BIST 80.593
  • Altın 146,680
  • Dolar 3,8073
  • Euro 4,0548
  • Kocaeli 9 °C

Outlet Kavşağına 5 firmadan teklif! En düşük...

»
Outlet Kavşağına 5 firmadan teklif! En düşük...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Outlet Kavşağı yaya üst geçit köprüsü yapım işi ihalesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca gerçekleştirildi.

5 firmanın katıldığı ihalede en düşük fiyatı İstanbullu Erim Yapı İnşaat firması 2 milyon 292 bin 157  TL olarak verdi. 

90 GÜNDE TAMAMLANACAK
İhalenin Komisyon Başkanlığını Ulaşım Yapı Kontrol Şube Müdürü İnşaat Mühendisi Görkem Abbasoğulları, üyelikleri Hülya Can, Hakan Kafadar, Adnan Özcan Murat Gökbudak üslendi. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 660 bin 2 lira 68 kuruş olarak açıklandı. 60 gün belirlenen işin süresinde kapalı zarf açık teklif usulünde gerçekleşen ihalede en düşük fiyatı İstanbul Firması Oktay Erin Yap. Ve Tic. 2. 292.157,00 TL olarak verdi. 

Şennur YILDIZ
 

TEKLİFLER:
1-) Erim Yapı  ( İstanbul)  Oktay Erim 2 milyon 292 bin 157 TL,
2-)  Ayef LTD.ŞTİ (İstanbul)  2 milyon 445 bin 097 TL,
3-)  Tasarım inşaat (Kocaeli ) Ufuk Çınar 3 milyon 248 bin 995 bin TL 
4-) FNS inşaat (İstanbul) 2 milyon 761 bin 828 TL 
5-) Emay Yapı Emrah Ayhan (Kocaeli) 2 milyon 389 bin 978 TL 
 

Bu haber toplam 905 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yuvacık Barajı için sigortalama ihalesi12 Ocak 2017 Perşembe 16:48
  • Aynı mağaza içinde iki ayrı işyeri açıldı12 Ocak 2017 Perşembe 16:17
  • 2017'nin ilk Emlak Zirvesi Kocaeli' de12 Ocak 2017 Perşembe 13:58
  • Kartepe’de elektrik enerjisi alım ihalesi yapılacak12 Ocak 2017 Perşembe 13:45
  • İşte TÜSİAD'ın yeni başkanı12 Ocak 2017 Perşembe 12:32
  • Osmangazi Köprüsü ABD'de mahkemeye taşınıyor12 Ocak 2017 Perşembe 11:12
  • Ürün yok, fiyatlar uçtu12 Ocak 2017 Perşembe 10:00
  • Zeytinoğlu:"Cari açık hedefini yakalamamız mümkün"11 Ocak 2017 Çarşamba 19:30
  • 7 maddede anlaşma11 Ocak 2017 Çarşamba 18:05
  • Kocaeli’de yollar bakımdan geçecek11 Ocak 2017 Çarşamba 14:50
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Vali, gurur duymakta haklı
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti