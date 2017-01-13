Outlet Kavşağına 5 firmadan teklif! En düşük...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Outlet Kavşağı yaya üst geçit köprüsü yapım işi ihalesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca gerçekleştirildi.

5 firmanın katıldığı ihalede en düşük fiyatı İstanbullu Erim Yapı İnşaat firması 2 milyon 292 bin 157 TL olarak verdi.

90 GÜNDE TAMAMLANACAK

İhalenin Komisyon Başkanlığını Ulaşım Yapı Kontrol Şube Müdürü İnşaat Mühendisi Görkem Abbasoğulları, üyelikleri Hülya Can, Hakan Kafadar, Adnan Özcan Murat Gökbudak üslendi. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 660 bin 2 lira 68 kuruş olarak açıklandı. 60 gün belirlenen işin süresinde kapalı zarf açık teklif usulünde gerçekleşen ihalede en düşük fiyatı İstanbul Firması Oktay Erin Yap. Ve Tic. 2. 292.157,00 TL olarak verdi.

Şennur YILDIZ



TEKLİFLER:

1-) Erim Yapı ( İstanbul) Oktay Erim 2 milyon 292 bin 157 TL,

2-) Ayef LTD.ŞTİ (İstanbul) 2 milyon 445 bin 097 TL,

3-) Tasarım inşaat (Kocaeli ) Ufuk Çınar 3 milyon 248 bin 995 bin TL

4-) FNS inşaat (İstanbul) 2 milyon 761 bin 828 TL

5-) Emay Yapı Emrah Ayhan (Kocaeli) 2 milyon 389 bin 978 TL

