  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Kocaeli 21 °C

Oy kullanma engel tanımadı

»
Oy kullanma engel tanımadı
Cumhurbaşkanlığı anayasa değişikliği halk oylamasına katılmak isteyen vatandaşlar bugün erken saatlerden itibaren oy kullanmak için sandık başına geçti.

50. Yıl Ortaokulu’nda da sabah saatlerinden itibaren halk oylamasına yoğun katılım oldu. Geçen sene düşerek kalça kemiğini kıran 77 yaşındaki Fahriye Olgaç dayanılmaz ağrılarına rağmen engelli yürüteciyle oyunu kullanmaya geldi. Herkese örnek olan Olgaç, “Ben bu halimle oy kullanmaya geldim. Herkes oyunu kullansın” dedi.

BETERİN BETERİ VAR
Yine erken saatlerde oyunu kullanmak için bastonuyla gelen 83 yaşında ki Kazım Mısırlı’ya okulda ki görevliler yardımcı oldu. Ayağında sıkıntı olan Mısırlı, “Beterin beteri var. Ama ben yine de oyumu kullanmak için geldim” şeklinde konuştu. 96 yaşında ki Davut Banabak ve eşi Aynur Banabak’ta engel tanımayarak oy kullanmaya geldi. Peş peşe oy kullanacakları okula gelen çifte görevliler eşlik etti. Oylarını kullanan çift “Biz örnek olalım, ağrılarımıza rağmen oy kullanmaya geldik” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN

17948602_441034669579908_606172593_o-(1).jpg

Aynur Banabak

17949655_441034712913237_1728758845_o.jpg

Davut Banabak

17968911_441034782913230_1341176398_o-(1).jpg

Fahriye Olgaç

17976735_441034849579890_172303198_o.jpg

Bu haber toplam 404 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'den Diyarbakır’a kardeşlik parkı16 Nisan 2017 Pazar 10:50
  • Eşinin kolunda sandığa gitti16 Nisan 2017 Pazar 10:36
  • Denizlerde av yasağı başladı!16 Nisan 2017 Pazar 10:18
  • Nerede oy kullanacağım? 15 Nisan 2017 Cumartesi 21:48
  • Antikkapı yenileniyor15 Nisan 2017 Cumartesi 21:03
  • Erenkaya Akaryakıt tadilata giriyor15 Nisan 2017 Cumartesi 21:02
  • Halk oylaması sonuçları AA'dan öğrenilecek15 Nisan 2017 Cumartesi 17:20
  • Özel Adım ASML velileri çayda buluştu15 Nisan 2017 Cumartesi 17:08
  • Sokaklar cıvıl cıvıl.. İzmit'e bahar geldi15 Nisan 2017 Cumartesi 16:00
  • Gold Standart Protein Tozları İle Protein İhtiyacını Karşılayın15 Nisan 2017 Cumartesi 15:38
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti