Oy kullanma engel tanımadı

Cumhurbaşkanlığı anayasa değişikliği halk oylamasına katılmak isteyen vatandaşlar bugün erken saatlerden itibaren oy kullanmak için sandık başına geçti.

50. Yıl Ortaokulu’nda da sabah saatlerinden itibaren halk oylamasına yoğun katılım oldu. Geçen sene düşerek kalça kemiğini kıran 77 yaşındaki Fahriye Olgaç dayanılmaz ağrılarına rağmen engelli yürüteciyle oyunu kullanmaya geldi. Herkese örnek olan Olgaç, “Ben bu halimle oy kullanmaya geldim. Herkes oyunu kullansın” dedi.

BETERİN BETERİ VAR

Yine erken saatlerde oyunu kullanmak için bastonuyla gelen 83 yaşında ki Kazım Mısırlı’ya okulda ki görevliler yardımcı oldu. Ayağında sıkıntı olan Mısırlı, “Beterin beteri var. Ama ben yine de oyumu kullanmak için geldim” şeklinde konuştu. 96 yaşında ki Davut Banabak ve eşi Aynur Banabak’ta engel tanımayarak oy kullanmaya geldi. Peş peşe oy kullanacakları okula gelen çifte görevliler eşlik etti. Oylarını kullanan çift “Biz örnek olalım, ağrılarımıza rağmen oy kullanmaya geldik” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN

Aynur Banabak

Davut Banabak

Fahriye Olgaç