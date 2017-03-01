Öyle hızlı büyüyoruz ki iş başlamadan yetersiz kalıyor

Kocaeli tuhaf bir hızla büyüyor. Büyüyor dediğim, arazisi, caddeleri, yolları değil, nüfusu büyüyor. Araba sayısı artıyor.

Hatırlarsınız; 3-5 yıl önce Kandıra yolu girişindeki Yahya Kaptan Kavşağı kent trafiğindeki çok büyük sıkıntıydı. İzmit Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi, birlikte köprülü kavşak yaptı. “Ohh. Büyük bir sorun ortadan kalktı.” diye düşündük. Şimdi burası yine tıkanıyor.

Eski Gölcük Yolu üzerindeki Carrefour Köprüsü’nü Büyükşehir Belediyesi genişletmişti. Ama şimdilerde bu köprü yetmiyor. Outlet Center bölgesinde yeni bir köprülü kavşak yapılıyor. 41 Burda yapılınca, böyle bir düzenleme ihtiyaç olmuştu. Ama yetmeyecek. Yakında Carrefour’un yerine yeni ve daha büyük bir AVM’nin gelmesi söz konusu..

Büyükşehir Belediyesi D-100 Karayolu üzerinde Köseköy Işıklı Kavşağı’nda yapılacak battı-çıktı için dün ihaleyi yaptı. Burası çok önemli. Yakında inşaat başlayacak. En az 2 yıl D-100 Karayolu Köseköy Kavşağı inşaat yüzünden trafiği aksatacak. Bu arada, D-100’den girişi bu kavşak üzerinden yapılacak Maltepe Üniversitesi kampüsü bitiyor. Gelecek ders yılı başında Maltepe Üniversitesi İzmit Yerleşkesi açılınca, bu bölgede yeniden çok yoğun bir trafikle karşılaşacağız.

Artık bu şehirde hem çok büyük, hem çok hızlı düşünmek lazım. Bugün ortaya bir ihtiyaç çıkıyor. Proje yapıyorsunuz. Hele şu işi yapalım. 10-15 yıl rahat ederiz diye düşünüyorsunuz. Ama 2-3 yıl sonra o yeni projenin getirdiği rahatlık ortadan kalkıyor. Bu nedenle bir işe başlarken 50-60 yıl sonrasını düşünmek, hedeflemek lazım. Aksi halde yapılan hiçbir şey yetmiyor. Başlayan proje inşaatı bitene kadar yetersiz hale geliyor.

Carrefour işi tuhaf duruyor

İzmit’teki ilk büyük hipermarket olmuştu Carrefour. O zamanlar henüz Türk ortak Sabancı yoktu işin içinde. Fransızlar kurmuşlardı.

1990’lı yıllarda İzmit çok hızlı ve büyük bir değişim yaşadı. Carrefour’un yerinde otobüs terminali vardı. Yetmiyordu. Sefa Sirmen operasyon yaptı. Eski Otobüs Terminali’nin arazisini Carrefour’a sattı. Otobüs terminalini bugünkü yerine taşıdı.

Carrefour hipermarketin açılış sürecinde çok haber yaptırmıştım. Hemen hemen haftada bir kez bir muhabir arkadaşı gönderirdim. Balık reyonu, pasta-fırın- yiyecek reyonları- alkollü içki reyonu, hepsinin hazırlanışını takip etmiştik. Biz o zamanlar mahalle bakkalı biliyorduk. Bir de belki Çakmak Market, sevgili Suat’ın Gimpa’sı… Outlet’te de Beğendik vardı.

2000’li yılların başlarında açıldı Carrefour Hiparmerket. Herkesi bir tasa almıştı, “Böyle büyük bir market olunca, mahalle bakkalı ne iş yapacak?” Ama bir yandan da herkes tüketici olarak memnundu. 2000’li yılların başlarında açıldı. Akın akın gitti insanlar. Geniş otoparkında yer kalmaz, bütün kasalar açık olsa bile uzun kuyruklarda beklemek gerekirdi.

Carrefour büyük iş yapınca diğerleri geldi. Migros’lar çoğaldı. Real, Özdilek, Metro falan. Çünkü bu şehirde çok büyük potansiyel vardı. Carrefour’un İzmit mağazasının zarar ettiğini sanmıyorum. Belki de Türkiye’deki en kârlı, en hareketli şubelerinden biriydi. Ama sürpriz bir kararla dün itibariyle kapandı.

Bu iş, benim biraz aklımı karıştırıyor? Herkes İzmit’e gelmek, bu şehirde fabrika dükkân açmak için yarışırken, Fransız neden gidiyor? Bu iş, bizim Pastırmacı Aladağ’ın, konfeksiyoncu Küçükörs’ün, Kırtasiyeci Kobak’ın “Marketlerle bu piyasada yarışamayız. Dükkânı kapatalım, rahat edelim” mantığıyla yapılmış bir iş değil.

Carrefour’un mevcut arazisi 50 dönüm. Hemen yan tarafından, kapanan eski Hal’in çok büyük boş arazisi var. Buralar MİA alanı. Hiç kuşkusuz Fransızların İzmit Belediyesi’nden eski Otogar’ı satın aldığı döneme göre, o arazinin mülk değeri çok artmıştır. Şimdi, bir Azeri yatırımcının çok daha büyük bir AVM ve otel yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Bir iş var bu işin içinde ama nedir çözemedim… Birkaç yıla anlarız her şeyi. İzmit’e büyük bir hevesle, istekle gelen Fransız Carrefour burada zarar etmedi, kazandı. Hala Bursa’da, diğer şehirlerde yeni hipermarketler açıyorlar. Burası neden kapandı, doğrusu tuhaf bir durum.

Üst katlarda su zayıfladı

Henüz Mart ayındayız. Su tüketimi düşük. İyi kar yağdı, barajlarımız dolu. Ama ilimizde su konusunda bir sıkıntı var.

İSU Genel Müdürlüğü bir süre önce bütün abonelere birer bildiri dağıttı. 5 kattan yüksek binalar için yasa gereği hidrofor yaptırmanın zorunlu olduğu hatırlatıldı, yüksek binaların yönetimlerinin bir an önce hidrofor yaptırması gerektiği belirtildi. Bir binaya basit hidrofor yaptırmanın maliyeti 5 bin TL’yi buluyordu. İSU’nun tebligatları tepki çekti. Bunun üzerine “Hidrofor yaptırmak zorunlu değil. Tavsiye ediyoruz.” denildi.

Biz biliyoruz ki, Büyükşehir Belediyesi, özellikle 2004-2009 ve 2009-2014 dönemlerinde alt yapıya büyük para harcadı. Eskiden su şebekesinde çok yüksek oranlı kayıp kaçak vardı. Kayıp kaçak kabul edilebilir seviyeye indirildi. Ancak şimdilerde şehre verilen şebeke suyunun basıncını indirmeye yönelik bir çalışma var. Basınç yüksek olunca şebekedeki kayıp kaçağın arttığı, bu nedenle basıncın düşürüldüğü belirtiliyor. Zaten binalara hidrofor tavsiyesi de bundan kaynaklanıyor.

Son zamanlarda şehrin her yerinden, yüksek katlı binaların üst katlarından, “Bizim suyumuz ip gibi akıyor. Sık sık da kesiliyor” şikâyetleri gelmeye başladı. Havalar ısınacak. Su tüketimi artacak. Şimdi, Mart ayı başında, her yanımız suyla doluyken bu sıkıntı yaşanırsa, yaz sıcaklarında ne olacak?

Bizim şehrimizde su ucuz değil. Yuvacık Barajı’nda “Yap-işlet-devret” süresi doldu. Baraj da artık tamamen Belediye’nin aslında alt yapı yatırımları dışında, İSU’nun su maliyeti çok düşük. Neden hala şebekede kaçak var. Neden suyun basıcını düşürüyoruz? Yaz sıcaklarında susuz kalma riskimiz var mı? Bütün bunları şimdilerde biraz tartışmamız gerekiyor.

Eski Valilik bahçesi için yeni ihale

Büyükşehir Belediyesi, 2019 öncesi son viraja gelinirken arka arkaya büyük projelerin kartlarını açmaya başladı. Dün, D-100 üzerinde Köseköy Kavşağı’ndaki battı-çıktının ihalesinde teklifler alındı.

Büyükşehir’in İzmit için en önemli projelerinden biri yıkılan eski Valilik bahçesinde yapılacak yeraltı otoparkı ve tören meydanı projesidir. Aslında geç kalındı. Geçtiğimiz aylarda ihale yapılmıştı. Yasalara göre ihaleyi kazanan İzmirli firma, güvenlik soruşturmasından geçemedi. Bu nedenle iptal edildi.

Dün bir yerel gazetede resmi ilanı gördüm. Büyükşehir Belediyesi, Valilik bahçesi projesi için 22 Mart’ta yeniden ihaleye çıkıyor. Artık bu defa, bu ihaleyi halletmeliyiz. Yaz aylarında Valilik bahçesindeki inşaat başlamalı ve İzmit tenhayken yol almalı. Valilik bahçesindeki proje için bitiş süresi “350 gün”. Ancak bu süre içinde o projenin tamamlanacağını da hiç sanmıyorum.