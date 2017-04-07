Oyuncak silahlı soyguncu böyle yakalandı

Derince'de oyuncak silahla marketteki kasiyeri tehdit ederek hırsızlık yaptığı iddiasıyla T.K. yakalandı. T.K'nın prematüre ikiz bebeklerinin olmasının ardından bankalara olan yaklaşık 30 bin liralık borcunu ödeyemediği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre; 12 Ocak 2017 günü Derince İlçesinde bir markete girerek, başına taktığı bere ve yüzüne sardığı atkı ile kimliğini gizleyen şahıs, market görevlisine zor kullanarak kasadaki paralı kendisine vermesini sağladıktan sonra kayıplara karıştı. 3 Nisan 2017 günü meydana gelen olayda, yine bir markete giren ve başına taktığı bere ile yüzüne sardığı atkı ile tanınmamaya çalışan şahıs, oyuncak silah ile kasiyeri korkutup kasada bulunan

480 lirayı alarak kayıplara karıştı.

KILIK DEĞİŞTİRDİLER

Yaşanan olaylar sonrasında Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Ekipleri, konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Her iki soygunu gerçekleştiren şahısın aynı kişi olduğunu tespit eden ekipler, olayla ilgili olarak market ve çevrede bulunan kameraları inceledi. Bazı esnafların şahsı tanıması üzerine, bazı polis memurları fırıncı ve simitçi kılığına girdi. Olayın şüphelisi alışveriş için geldiği fırından çıktıktan sonra evine kadar izlenerek baskın yapıldı. Kameralardaki görüntüler sayesinde şüphelinin eşgalini belirleyen ekipler T.K'yı operasyonla gözaltına aldı.

Bankaya borçlarını ödeyemeyince...

Turistik bölgelerde rehberlik ve garsonluk yapan, ayrıca fayans ustası olan T.K'nın bir süre önce prematüre ikiz bebeklerinin olduğu, bebeklerin tedavileri sırasında kredi kartı ve bankaya olan borçlarının 30 bin TL'ye yaklaştığı bu nedenle hırsızlık yaptığı belirtildi.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanan şüpheli T.K. isimli şahıs her iki olayı da kendisinin gerçekleştirmiş olduğunu itiraf etti. T.K.’nın olayda kullanmış olduğu plastik tabanca ile yüzünü gizlemek amacıyla kullandığı siyah renkli atkı kaçış güzergâhında bulunan bir çöp kovası içerisinde bulundu. Yapılan incelemede şüphelinin kredi kartı borçlarından dolayı böyle bir olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Şüpheli T.K Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli merciilere sevk edildi.

Kerim YAVUZ

