Oyuncak silahlı soyguncu hakkında karar

Derince'de oyuncak silahla marketteki kasiyeri tehdit ederek hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Derince'de, 12 Ocak ve 3 Nisan günlerinde iki markette kadın kasiyerleri tehdit eden kişi kasada bulunan paraları çaldı. 3 Nisan'da meydana gelen soygunda hırsızın oyuncak silah kullandığı tespit edildi. Polis, hırsızı yakalamak için markette bulunan güvenlik kameralarını ve çevrede bulunan kameraların kayıtlarını inceleme aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri kamera kayıtlarından hırsızın eşkalini belirlerken, bir kişi hırsızlık yapan kişiyi tanıdığını belirtti. Polis, fırından ekmek alarak evine gelen T.K'yı yakaladı.

TUTUKLANDI

Turistik bölgelerde rehberlik ve garsonluk yapan, ayrıca fayans ustası olan T.K'nın bir süre önce prematüre ikiz bebeklerinin olduğu, bebeklerin tedavileri sırasında kredi kartı ve bankaya olan borçlarının 30 bin TL'ye yaklaştığı bu nedenle hırsızlık yaptığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.