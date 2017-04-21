Özak’ın makamında belediyecilik sohbeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak, Türkan Dereli İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerini makamında ağırladı. Özak, öğrenciler ile yerel yönetimler ve belediyecilik konulu keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

“SİZLER GELECEĞİMİZSİNİZ”

Makamında öğrencileri misafir eden Başkanvekili Özak ‘Sizler ülkemizin geleceğisiniz, bizlerin gönüllü elçilerisiniz. Çevresine duyarlı yeni nesillerin yetişmesi için bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizi sizlere emanet edeceğiz. Derslerinizde başarılı olmanızı istiyoruz’ diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ

Öğrenciler ziyarette Başkanvekili Özak’a okullarında verilen yerel yönetimler ve belediyecilik konuları ile ilgili hazırladıkları soruları yönelterek cevap aldılar. Ayrıca öğrenciler çevreleri ile ilgili önerilerini aktardılar. Ziyaret çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi. Ziyaret sonrasında öğrencilere Başkanvekili Zekeriya Özak tarafından satranç takımı hediye edildi.

