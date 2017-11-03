Özalgın için başsağlığı mesajı
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Kocaelispor yönetimi Karamürsel eski belediye başkanı ve eski yönetim kurulu üyelerinden Özcan Özalgın’ın vefatıyla ilgili şu mesajı yayınladı: “Eski yönetim kurulu üyelerimizden, 3 dönem Karamürsel Belediye Başkanlığı yapmış olan Özcan Özalgın’ın vefat ettiğini üzülerek öğretmiş bulunuyoruz. Merhumu Allah’tan rahmet, acılı Özalgın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz”
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