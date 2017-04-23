Ozan Denli:"Kocaeli’nin değerleri çok kıymetli”

1993 yılı İzmit doğumlu. Aslen Gümüşhaneli. Kocaeli Üniversitesi Rafineri ve Petrol bölümü mezunu.

Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı ve Hereke Gümüşhaneliler Derneği üyesi. 2008 yılından itibaren AK Parti’de aktif üye olup halen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı. Hereke’de ikamet ediyor. Tübitak MAM Enerji Enstitüsünde biyo yakıt üzerine çalışıyor. Bekar. Kocaeli’nin hiçbir şeyinden şikâyet etmeyip “Kocaeli’mizin değerleri çok kıymetli” diyor.



Çiğdem Armağan

Kocaeli’nin en şikâyetçi olduğunuz yanı nedir?

Kocaeli’mizin değerleri çok kıymetli şikâyet ettiğim yanı yok açıkçası. Tramvay hattının gelmesi ile trafiğimiz biraz daha rahatlayacak.

Uzak kaldığınız zamanlar Kocaeli’nin en çok neyini özlüyorsunuz?

Kocaeli’den uzak kaldığım zaman İzmit merkezi ve olmazsa olmazlardan tabiki Körfez’i özlüyorum.

‘Nereye gidersem gideyim, Kocaeli dışında hiçbir yerde bunu yaşayamam’ dediğiniz şehir tutkunuz var mı?

Öyle bir tutkum yok ama nereye gidersem gideyim Kocaeli’nin havası, suyu başka.



Kocaeli’de öğle yemekleri için tercih ettiğiniz lokantalar hangileri?

Öğle yemekleri için tercih ettiğim sabit bir yerim yok. Temiz ve hijyenik olan her yerde yemek yerim. Her esnafla da iletişim kurmak ayrı bir keyif benim için.

Kocaeli’de devamlı gittiğiniz berberiniz var mı?

Devamlı gittiğim berberim Körfez’de.

Konfeksiyon alışverişi için tercih ettiğiniz mağazalar hangileri?

Konfeksiyon ihtiyacımı genelde avm’lerde görüyorum.

Kasap, şarküteri, manav alışverişlerinizi nerden yapıyorsunuz?

Sabit bir kasap ve manavdan tedarik ediyoruz.

Özellikle tercih ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?

Akaryakıtımı Opet'ten alıyorum.

Sinemaya gidiyor musunuz? Özellikle tercih ettiğiniz bir salon var mı?

Sinemaya gidiyorum. Tercihim Arastapark.

Bir pazar günü piknik yapmaya karar verdiniz, şehrimizde nereye gidersiniz?

Pazar günleri piknik yapmak istediğimde oturduğum muhitteki Hereke Sahilimizi tercih ediyorum.

Kahvaltı için tercih ettiğiniz bir mekân var mı?

Evimde ailemle birlikte yaptığım kahvaltı vazgeçilmezim.

Şehrimizde lahmacun, pide ve ekmek fırını olarak en başarılı bulduğunuz yerler neresi?

Pide ve lahmacun konusunda oturduğumuz muhitteki Asmaaltı'nı başarılı buluyorum. Bu işi bence en iyi yapanlardan biri.

Tatlı - pasta alışverişini nereden yapıyorsunuz?

Tatlı ile pek aram yoktur.

Bar, gece kulübü ve benzer mekânlara gidiyor musunuz?

Hayır kulüp veya eğlence mekanlarında takılmıyorum.

İlimizde son yıllarda çok sayıda cafe açıldı, bu tür yerlere gidiyor musunuz?

Kentimizde faaliyet gösteren çok mekan ve cafe var. İzmit’te haftanın birkaç günü tercih ettiğim nezih mekanlardan biri Beyaz Yalı Cafe Restaurant.

Cafe, lokanta veya restorana gittiğinizde servisinden özellikle memnun olduğunuz ve ismen tanıştığınız garson var mı?

Yok.

Akşam yemeği için sevdiğiniz bir mekana gittiniz, hangi yemeği, hangi içeceği sipariş edersiniz? Ve ortamda nasıl bir müzik olmasını, yanınızda kimlerin olmasını istersiniz?

Akşam yemeği için çok fazla özel bir yere yemek yemeye gitmem. Arada bir gidersem Yeşildağlar’ı tercih ediyorum.

Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı olarak gördüğünüz bir isim var mı?

Kentimizin unutulmaz politikacısı mevcut Milli Savunma Bakanımız Sayın Fikri Işık.

Şehrimizdeki hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarından memnun musunuz?

Gerek özel, gerek kamu hastanelerinin hepsinden memnunum.

Sınırsız paranız ve yetkiniz var. Kocaeli’de bir proje uygulamanız isteniyor. Nasıl bir projeyi hayata geçirmek istersiniz?

Sınırsız yetkim ve param olsa ilk projem gençlerin kendilerine olan özgüvenini sağlama noktasında her imkanı yaratmak olurdu. Gelecek neslin bu bayrağı en iyi şekilde dalgalandıracağına inanıyorum. Çünkü gençler geleceğin teminatıdır.

Kocaeli’de size bir ev hediye edileceğini düşünün. Hangi bölgede ve nasıl olsun istersiniz?

Yine yaşadığım yer Hereke’de olsun isterdim

Kocaeli’de stresinizi nasıl atarsınız?

Çok stresli bir insan değilim fakat temiz hava insanı ruhen rahatlattığı için bahar ve yaz dönemlerinde Seka Park’ı tercih ediyorum.

Kocaeli’de kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?

Kentimizde gerek belediye gerek sivil toplum kuruluşlarımızın yapmış olduğu kültür etkinlikleri gayet güzel.



Futbol ile aranız nasıl? Kocaelispor maçlarını takip eder misiniz?

Futbolla pek aram yok ama her zaman hak eden ve iyi olan kazansın tarafındayım.

Hangi yerel gazeteleri takip ediyorsunuz?

Kentimizin tüm yerel gazetelerini her gün okurum. Değerli basın mensuplarının emeğine sağlık.

