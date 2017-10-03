Özbek Tıp Merkezi’nin yerine mobilyacı geliyor
İzmit’te özel sağlık yatırımına öncülük eden Dr. Serdar Özbek’in 2008 yılında hizmete açtığı İstiklal Caddesi Belsa Plaza karşısındaki Tahsin Özbek Tıp Merkezi, geçen ayın başında sessiz sedasız kapanmıştı.
MESLEĞİ BIRAKTI
Üroloji Uzmanı Dr. Serdar Özbek, 1996 yılında vefat eden babasının adına Özel Tahsin Özbek Hastanesi’ni 2004 yılında Derince’de hizmete açmıştı. Özel Dr. Tahsin Özbek Hastanesi’nin yerinde şimdi başka bir sağlık kurumu bulunuyor. Hastanenin isim hakkı ve ruhsatını ise Gebzeli doktor, AK Parti Milletvekili adayı Hakan Höbek satın aldı. Dr. Hakan Höbek, Gebze bölgesinde yeni bir özel hastane yapacak ve Dr.Tahsin Özbek Hastanesi’nin isim hakkını, ruhsatını kullanacak.
MESLEĞİ BIRAKTI
Dr.Serdar Özbek, İstiklal Caddesi üzerinde 4 katlı binada hizmet veren Özel Tahsin Özbek Tıp Merkezi’ni de kapattı. Artık muayenehane de açmayacağını, hekimlik mesleğini yapmayacağını açıkladı. 4 katlı Tıp Merkezi binasını, İstanbullu bir mobilya firması komple kiraladı. Firma önümüzdeki günlerde tadilata başlayacak ve muhtemelen yılbaşından önce mobilya mağazası açılacak.
Ayşegül KALAYCI
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