Özdağ bugün hakim karşısında

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan, ilimizdeki tanınmış işadamlarının duruşmaları başladı.

KOTO eski Başkanı Murat Özdağ‘Terör örgütü üyesi olma ve örgüte finans sağlama’ iddiasıyla ilk kez bugün hakim karşısına çıkacak.

4.AĞIR CEZA’DA

Murat Özdağ 15 Temmuz’da yaşanan ve sonrasında gelişen operasyonların ardından yaklaşık 8 ay sonra hakim karşısına çıkacak. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Özdağ, bugün ilk duruşma için İzmit’e getirilecek ve Kocaeli 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşmaya çıkacak. Ramazan Baştürk'ü olduğu gibi Özdağ'ı da Kocaeli Barosu eski Başkanı Av.Ersayın Işık savunacak.

Tanınmış diğer iki işadamı Murat Çakmak ile Hüseyin Karaman’ın ilk duruşması ise 29 Mart’ta olacak.

Ramazan Baştürk: Mağdur edildim. FETÖ'den şikayetçiyim