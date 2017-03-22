Özdağ hakim karşısında

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan, ilimizdeki tanınmış işadamlarının duruşmaları başladı.

KOTO eski Başkanı Murat Özdağ ‘Terör örgütü üyesi olma ve örgüte finans sağlama’ iddiasıyla ilk kez bugün MOBESKO eski Başkanı Ramazan Baştürk'ten hakim karşısına çıktı.

Murat Özdağ 15 Temmuz’da yaşanan ve sonrasında gelişen operasyonların ardından yaklaşık 8 ay sonra hakim karşısına çıktı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Özdağ, bugün ilk duruşma için İzmit’e getirildi. Kocaeli 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 13.30 gibi başlayan duruşmada Ramazan Baştürk'ü olduğu gibi Özdağ'ı da Kocaeli Barosu eski Başkanı Av.Ersayın Işık savunuyor.

ESKİ ÇALIŞANLARI DA ÖZDAĞ'DAN ŞİKAYETÇİ

İddianamenin okunmasıyla başlanan duruşmada eski çalışanlarının da Murat Özdağ'dan davacı olduğu belirtildi.

İddianamede Murat Özdağ için özellikle FETÖ okullarına açılan hesaplar ve para transferleri konularındaki suçlamalar yer alıyor.

"KİMSENİN HİMAYESİNE GİRMEM"

"Beni emniyet güçleri apar topar aldı ve avukatımla hiç görüşemedim." diyen Özdağ kendisini şöyle savundu:

"Ben kimsenin himayesi altına girmem ve beni Kocaeli'nde tanıyan bilen bilir. Ben KOTO seçimlerine ben 1,5 yıl önce başladım. Ben tabana hitap ettim ve bugüne kadar KOTO'da olmayan bir seçim ve katılım gerçekleşmiştir. Biz kapı kapı dolaştık. KOTO seçimlerini kazanırken diğer partilerde olduğu gibi AK Parti yöneticilerinden de bu seçimi kazanırken destek olmuştur. Kesinlikle KOTO seçimlerini kazanmamda dışarıdan bir destek müdahale olmamıştır.

BİMER'e beni ihbar eden Mehmet Saka isimli kişiyi tanımıyorum. Bu sahsın belirttiği gibi örgüt toplantılarına katılmışlığım yoktur. Kimseden talimat almadım. İddianamede ismi geçen Hüseyin Elgin isimli şahsi tanımam. İddia edilenleri de kabul etmiyorum. Doğru değildir. Paralel yapının adayı olarak seçimlere girmedim. 7 bin kişi o dönemde oy kullanmıştır. Ben her kesimden oy aldım. Ben Meclis'te siyasi partisi bulunan üyelerinden KOSİAD, MÜSİAD gibi birçok kesimden oy aldım."

"BANK ASYA'YA HİÇ GİTMEDİM"

Özdağ savunmasına şöyle devam etti:

Ben Bank Asya'ya hiç gitmedim. Bankanın bireysel kısmında çalışıyormuş öğrendiğim kadarıyla. Erdal Yıldız'ı da tanımam. İddianameden öğrendiğim kadarıyla güvenlik görevlisiymiş, onunla muhatap olmam mümkün değildir.

Şahin Turgut'u tanırım 10 yıldır arkadaşım Tv 41'in sahibidir."

Onun iddialarına karşı yanıt veren Özdağ daha önceden not aldığı dosya üzerinden mahkeme heyetine okuyarak savunma yaptı.

Özdağ, "FETÖ Terör Örgütüne ait olduğunu iddia edilen eğitim kurumlarında çocuklarım okuyordu. O zamanlar öğretmenlerin de katıldığı dini vaazların yapıldığı toplantıya ara sıra katıldım. O toplantıya Şahin Turgut da katılmıştır. Benimle ilgili Turgut'un bana farklı şeylerden kızgın olduğu için böyle bir suçlama yaptığını düşünüyorum. Turgut kendisine ait telefonlarının dinlendiğini bana söylemiştir. Turgut ile şahsi bir sorunum yoktur.

Ersin Şahin isimli şahıs benim yanımda çalışanımdı diğer çalışanlarla sorunu olduğu için beni zarara uğrattığından dolayı işten çıkardım. Kendisiyle bu nedenle davalık olduk. Davayı kazandı biz de kendisine yüklü bir tazminat ödedik. Tamamen benimle şahsi hırsından dolayı iftira etmiştir." dedi.



Özdağ kendisine yapılan tüm şikayetlerin tamamen yalan ve çekemediklerinden dolayı yapılan karalamala olduğunu belirtti.

ERSİN ŞAHİN'İN UYDURMASI

Özdağ şöyle devam etti:

Huriye Özdemir benim kendi yanımda asistanımdı. Yapılan yurtdışı paralarını tamamen yurt dışındaki çocukların okuması için yapılan bir para aktarımıdır. Asistanımın söyledikleri doğrudur. 1 milyon 500 bin TL paranın Fetullah Gülen’e gönderdiğim doğru değildir. Bu Ersin Şahin’in uydurmasıdır.

Bu parayı Şahin finans genel müdürüm Mustafa Tamer ve asistanımdan duyduğunu ifadesinde kullanmıştır. Asistanım ve Tamer ise savunmalarında böyle bir şeyi kabul etmemişlerdir. Olsa onlar zaten bilirlerdi.

KOTO seçimlerini kazandıktan sonra KOTO’ya kadrolu şoförüm olarak alınan Sinan Cangil yedek şoför almak istediğim de mesai ücretine ihtiyacı olduğunu bana belirtmişti.

Darbe girişiminden sonra kendini kurtarmak için üzerime atılan bir iftiradır. Tamamen gelecek kaygısı nedeniyle bu iddiaları yaptığını düşünüyorum.

Ben hayatım boyunca tek telefon kullandım. Herkeste bu numaram vardır. Seçim süresince ve toplantılarda olduğum zaman telefonumu şoförüme yönlendirirdim. Bunu sadece Sinan Cangil için değil beni aralananların ulaşması için diğer personelimde yaptığım bir durumdur. Gizli konuşma ya da farklı bir durum için yapılan bir uygulamadır.

Özdağ yerel gazetelerde kendisine yönelik paralel yapı ile yakınlığı vardır haberlerini de kabul etmedi.

Detaylar gelecek...

Şennur YILDIZ

Ramazan Baştürk: Mağdur edildim. FETÖ'den şikayetçiyim