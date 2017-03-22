Özdağ o iddialara hakim karşısında yanıt verdi

Bugün hakim karşısına çıkan KOTO eski Başkanı Murat Özdağ suçlamaları reddedip, tahliyesini talep etti. Mahkeme ise Özdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan, ilimizdeki tanınmış işadamlarının duruşmaları başladı.

KOTO eski Başkanı Murat Özdağ ‘Terör örgütü üyesi olma ve örgüte finans sağlama’ iddiasıyla ilk kez bugün MOBESKO eski Başkanı Ramazan Baştürk'ten hakim karşısına çıktı.

Murat Özdağ 15 Temmuz’da yaşanan ve sonrasında gelişen operasyonların ardından yaklaşık 8 ay sonra hakim karşısına çıktı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Özdağ, bugün ilk duruşma için İzmit’e getirildi. Kocaeli 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 13.30 civarında başlayan duruşmada Özdağ'ı da Kocaeli Barosu eski Başkanı Av.Ersayın Işık savundu.

ESKİ ÇALIŞANLARI DA ÖZDAĞ'DAN ŞİKAYETÇİ

İddianamenin okunmasıyla başlanan duruşmada eski çalışanlarının da Murat Özdağ'dan davacı olduğu belirtildi. İddianamede Murat Özdağ için özellikle FETÖ okullarına açılan hesaplar ve para transferleri konularındaki suçlamalar yer aldı.

"KİMSENİN HİMAYESİNE GİRMEM"

"Beni emniyet güçleri apar topar aldı ve avukatımla hiç görüşemedim." diyen Özdağ kendisini şöyle savundu:

"Ben kimsenin himayesi altına girmem ve beni Kocaeli'nde tanıyan bilen bilir. Ben KOTO seçimlerine ben 1,5 yıl önce başladım. Ben tabana hitap ettim ve bugüne kadar KOTO'da olmayan bir seçim ve katılım gerçekleşmiştir. Biz kapı kapı dolaştık. KOTO seçimlerini kazanırken diğer partilerde olduğu gibi AK Parti yöneticilerinden de bu seçimi kazanırken destek olmuştur. Kesinlikle KOTO seçimlerini kazanmamda dışarıdan bir destek müdahale olmamıştır.

BİMER'e beni ihbar eden Mehmet Saka isimli kişiyi tanımıyorum. Bu sahsın belirttiği gibi örgüt toplantılarına katılmışlığım yoktur. Kimseden talimat almadım. İddianamede ismi geçen Hüseyin Elgin isimli şahsi tanımam. İddia edilenleri de kabul etmiyorum. Doğru değildir. Paralel yapının adayı olarak seçimlere girmedim. 7 bin kişi o dönemde oy kullanmıştır. Ben her kesimden oy aldım. Ben Meclis'te siyasi partisi bulunan üyelerinden KOSİAD, MÜSİAD gibi birçok kesimden oy aldım."

"BANK ASYA'YA HİÇ GİTMEDİM"

Özdağ savunmasına şöyle devam etti:

Ben Bank Asya'ya hiç gitmedim. Bankanın bireysel kısmında çalışıyormuş öğrendiğim kadarıyla. Erdal Yıldız'ı da tanımam. İddianameden öğrendiğim kadarıyla güvenlik görevlisiymiş, onunla muhatap olmam mümkün değildir.

Şahin Turgut'u tanırım 10 yıldır arkadaşım Tv 41'in sahibidir."

Onun iddialarına karşı yanıt veren Özdağ daha önceden not aldığı dosya üzerinden mahkeme heyetine okuyarak savunma yaptı.

Özdağ, "FETÖ Terör Örgütüne ait olduğunu iddia edilen eğitim kurumlarında çocuklarım okuyordu. O zamanlar öğretmenlerin de katıldığı dini vaazların yapıldığı toplantıya ara sıra katıldım. O toplantıya Şahin Turgut da katılmıştır. Benimle ilgili Turgut'un bana farklı şeylerden kızgın olduğu için böyle bir suçlama yaptığını düşünüyorum. Turgut kendisine ait telefonlarının dinlendiğini bana söylemiştir. Turgut ile şahsi bir sorunum yoktur. Kendisi FETÖ'cülerle mahkemelik olmuş onlardan şikayetçi olmuş birisidir. Bu nedenle adını verdim.

Ersin Şahin isimli şahıs benim yanımda çalışanımdı diğer çalışanlarla sorunu olduğu için beni zarara uğrattığından dolayı işten çıkardım. Kendisiyle bu nedenle davalık olduk. Davayı kazandı biz de kendisine yüklü bir tazminat ödedik. Tamamen benimle şahsi hırsından dolayı iftira etmiştir." dedi.



Özdağ kendisine yapılan tüm şikayetlerin tamamen yalan ve çekemediklerinden dolayı yapılan karalama olduğunu belirtti.

ERSİN ŞAHİN'İN UYDURMASI

Özdağ şöyle devam etti:

Huriye Özdemir benim kendi yanımda asistanımdı. Yapılan yurtdışı paralarını tamamen yurt dışındaki çocukların okuması için yapılan bir para aktarımıdır. Asistanımın söyledikleri doğrudur. 1 milyon 500 bin TL paranın Fetullah Gülen’e gönderdiğim doğru değildir. Bu Ersin Şahin’in uydurmasıdır.

Bu parayı Şahin finans genel müdürüm Mustafa Tamer ve asistanımdan duyduğunu ifadesinde kullanmıştır. Asistanım ve Tamer ise savunmalarında böyle bir şeyi kabul etmemişlerdir. Olsa onlar zaten bilirlerdi.

KOTO seçimlerini kazandıktan sonra KOTO’ya kadrolu şoförüm olarak alınan Sinan Cangil yedek şoför almak istediğim de mesai ücretine ihtiyacı olduğunu bana belirtmişti.

Darbe girişiminden sonra kendini kurtarmak için üzerime atılan bir iftiradır. Tamamen gelecek kaygısı nedeniyle bu iddiaları yaptığını düşünüyorum.

Ben hayatım boyunca tek telefon kullandım. Herkeste bu numaram vardır. Seçim süresince ve toplantılarda olduğum zaman telefonumu şoförüme yönlendirirdim. Bunu sadece Sinan Cangil için değil beni aralananların ulaşması için diğer personelimde yaptığım bir durumdur. Gizli konuşma ya da farklı bir durum için yapılan bir uygulamadır.

Özdağ yerel gazetelerde kendisine yönelik paralel yapı ile yakınlığı vardır haberlerini de kabul etmedi.

Özdağ yurt dışında okuyan yeğenleri ve onların eğitimleri için aktardığı para transferleri hakkında da açıklama getirip, “Ailede ayrı gayrı yoktur. Yeğeninin üniversiteyi burada kazanamadığı için kendi isteğiyle Amerika’ya yurdunun da bulunması sebebiyle gönderdik" dedi.

"OKUL PARASI GÖNDERDİK

Özdağ şöyle devam etti:

10 bin dolar yurt parası 10 bin dolar da okul parası gönderdik. Hatta daha fazla gönderdik. Amerika’da okuyan ağabeyimin kızı Firuze’ye. Okul amaçlı gönderilen paranın bir kısmı kayıtlarda yok.

Hakim “Özellikle yeğeninizin Amerika’daki okula gitmesine mi talebiniz oldu yoksa kendisi mi istedi” diye sordu. Özdağ ise şu cevabı verdi:

Yeğenim kendisi istediği için bu okula gittiği. Amerika’daki bu okulun Fetullah Gülen okulu ile ilgisi olduğunu öğrenince önemsemedik. Fetullah Gülen cemaatine kesinlikle para transferi yapmadım. Gönderdiğim paranın 40- 50 bin doları yeğenimin eğitimi içindir. Yine iki çocuğumu 2010 yılında Kanada’da dil eğitimi alması için Doğa Koleji vasıtasıyla gönderdim. Bu gönderdiğimiz paralar çok gibi gözükebilir örgütsel bir bağı yoktur. Dolar yüksek o dönemlerde bu gönderdiğimi para yetersiz geliyordu.

"ÖZSAR'IN SAHİBİYLE İŞ BAĞLANTIM VARDI"

Hakimin sorusu üzerine Özdağ, Özsar restoranın sahibi Mehmet Ali Sarı ile tamamen iş bağlantısı olduğunu belirtti.

Özdağ "İş adamı Abdurrahman Karaman Beşgen Mobilya'nın sahibidir. Onunla da mobilya alış verişi yani tamamen ticari bir alış verişim vardır." dedi.

Özdağ ayrıca emniyetteki savunmalarının bir bölümünü kabul etti bir bölümünü kabul etmedi.

Yaklaşık 2 saatlik savunmasından sonra Özdağ mahkeme heyetinden müsaade isteyip su içti. Murat Özdağ’ın babasının mahkeme heyetine gönderdiği tutukluluk itiraz mektubu kabul edilmedi.

Özdağ’dan sonra söz alan Avukat Ersayın Işık şunları kaydetti:

“Dosyada mevcut Murat Özdağ’ın yüzde 20’lik ROMATEM’e şirketinin ortaklığında karşı tarafın vekili sunduğu dilekçede özel ROMATEM’deki hissesine karşı Özdağ şirketine kayyum atanması istendi. Özdağ avukatı da İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde genel kurul iptal davası açmış.

Burada tamamen müvekkilimin ROMATEM’den devre dışı bırakılması için yapılan bir durumdur. Kabul etmiyor reddediyoruz. Müvekkilimin Bank Asya ile ilişkisi olmadığı ortaya çıktı. BİMER’e yapılan ihbarın da tamamen müvekkilimi karalama politikası olduğunu düşünüyorum.

KOTO seçimlerinin sonucunu mahkemeye delil olarak sunuldu. KOTO seçiminde müvekkilim cemaat desteği değil Kocaeli halkının desteğini alarak kazanmıştır. Özdağ için tüm suçlamalara yönelik açıklama ve kanıtlarım var hepsini dosyada sunduk. 25 Aralık 2014 yılından sonra müvekkilimin örgütle bağlantısı olan hiç kimse ile ilişkisi olmamıştır. Maalesef Murat Özdağ kamuoyunda Fetullah’ın askeri gibi gösteriliyor.”

1 dolar sorusu

Duruşmada haberlerde çıkan 1 dolar da gündeme geldi. Işık konu hakkında şunları kaydetti:

“Müvekkilim 1 dolar haberi çıktığında yurt dışındaydı. Oradayken arandığını duyup ülkeye giriş yapan kişidir. Ve o zaman cebinde başka dolarlarda olmasına rağmen sanki 1 doları bir anlam ifade ediyormuş gibi lanse edilmesi yanlıştır. 400 kişi istihdam eden müvekkilimin çalışan sayısı 50’ye düşmüştür."

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Savunmasına devam eden Özdağ şunları kaydetti:

Yurt dışında okuyan yeğenim ekonomik sebepten dolayı yurda geri dönmüştür. Ayrıca midemden dolayı sağlık sorunu yaşıyorum. Ben yurt dışında iken eşim ve çocuğumla ülkeme dönen kişiyim. Ben terör örgütü üyesi değilim devletime milletime bağlı biriyim öyle olsa 20 milyon yatırım yapar mıyım? Ülkeme darbe girişimi olduğunda Ak Parti binasına gelen ilk 10 kişiden biriyim. Benim tutukluluğum nedeniyle ailem de benimle birlikte çok mağdurdur. Tutuklandıktan sonra bankalardan tüm kredilerimin 1 gün içinde ödenmesi talep edilmiştir. Tahliyemi talep ediyorum.

ERTELENDİ

Mahkeme heyeti tanıkların yeniden dinlenmesi istemi ile tutukluk halinin devamına karar verilip, duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi.

Şennur YILDIZ

Ramazan Baştürk: Mağdur edildim. FETÖ'den şikayetçiyim