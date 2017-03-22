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Özdağ ve Baştürk, ilk kez hakim karşısına çıkacak

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Özdağ ve Baştürk, ilk kez hakim karşısına çıkacak
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan, ilimizdeki tanınmış işadamlarının duruşmaları başlıyor.

KOTO eski Başkanı Murat Özdağ ile Mobesko Sitesi eski Başkanı Ramazan Baştürk, ‘Terör örgütü üyesi olma ve örgüte finans sağlama’ iddiasıyla ilk kez yarın hakim karşısına çıkacak.

4.AĞIR CEZA’DA

Murat Özdağ ve Ramazan Baştürk, 15 Temmuz’da yaşanan ve sonrasında gelişen operasyonların ardından yaklaşık 8 ay sonra hakim karşısına çıkacak. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Özdağ ve Baştürk, yarın ilk duruşma için İzmit’e getirilecek ve Kocaeli 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşmaya çıkacak. Her iki ismi Kocaeli Barosu eski Başkanı Av.Ersayın Işık savunacak. Tanınmış diğer iki işadamı Murat Çakmak ile Hüseyin Karaman’ın ilk duruşması ise 29 Mart’ta olacak.

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