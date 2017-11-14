Özden, Adıyaman’ı uçuruyor

Ligin başlamasına kısa bir süre kala göreve başlayan Özden, kısa süreçte takımı hazır hale getirdi. Özden yönetimindeki Adıyaman 1954 BAL 2.grupta fırtına gibi esiyor. Oynadığı 7 maçta 19 puan toplayan ekip grubun zirvesinde yer alıyor. Telat Özden yönetimindeki takım aynı zamanda grubun iki namağlup ekibinden biri. Uzun yıllardır profesyonel lige çıkmak için çaba gösteren Adıyaman 1954’ün Telat Özden yönetiminde bu hedefine ulaşacağına inanılıyor.