Özden, iyi başladı

Adıyamanspor Özden yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde G.Antep Araban Belediye’yi 3-0 yenerek lige fırtına gibi başlamıştı. Özden’in takımı geçen hafta ilk deplasman maçında Elazığ Henkendispor ile 1-1 berabere kaldı. BAL 2.grupta üçüncü sırada yer alan Telat Özden’in takımı şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.