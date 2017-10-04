Özden, iyi başladı
Körfez Belediyespor’da büyük başarılara imza atan, takımı önce 3’ncü ardından 2.Lig’e taşıyan teknik adam Telat Özden, ligin startına kısa bir süre kala başı BAL ekiplerinden Adıyamanspor 1954 takımının teknik sorumluluğuna getirilmişti.
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Adıyamanspor Özden yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde G.Antep Araban Belediye’yi 3-0 yenerek lige fırtına gibi başlamıştı. Özden’in takımı geçen hafta ilk deplasman maçında Elazığ Henkendispor ile 1-1 berabere kaldı. BAL 2.grupta üçüncü sırada yer alan Telat Özden’in takımı şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.
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Etiketler : Adıyamanspor, Elazığ Henkendispor, Telat Özden
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