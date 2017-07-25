Özdilek ailesinden basına jest

Kocaeli Özdilek Alışveriş Merkezi yönetimi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle ilimizin yerel basın mensuplarını Safahat Lokantası’nda ağırladı.

ARABA ÇEKİLİŞİNE 100 BİN KİŞİ MÜRACAAT ETTİ

İşletme Müdürü Mahmut Sami Eraslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete Kafe/Restoran Müdürü Ferit Bektaş ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sorumlusu Elif Zeliha Kanber de katıldı. Kocaeli basınının basın bayramını kutlayan Özdilek bu yıl 46. kuruluş yıldönümüne özel gerçekleşecek olan araba çekilişi hakkında da kamuoyunu bilgilendirdi. Kocaeli’de şuana kadar araba çekilişi için 100 bin müracaat yapıldığını açıkladı.

“BASIN BAYRAMI KUTLU OLSUN”

Davetimize hepiniz hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Kocaeli Özdilek AVM İşletme Müdürü Mahmut Sami Eraslan, “Bilindiği üzere 24 Temmuz ülkemizde Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Doğru ve tarafsız bilgi ile yapılan haberlerin tümü kamuoyu faydasını en üst seviyeye çıkartmaktadır. Bu sebeple halkın doğru habere ulaşma hakkını kullanması ve kamuoyu oluşturulmasında etkin rol oynayan siz değerli basın mensuplarının, ülkemiz için çok büyük öneme sahip olduğunu belirtmek isterim. Başta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlarım” dedi.

46. YILINI KUTLUYOR

Türkiye’nin ilk yerli alışveriş merkezi olan ve 1971 yılında kurulan 1983 yılında ilk alışveriş merkezini Bursa’da hizmete açan Hüseyin Özdilek’in sahibi olduğu Özdilek Anonim Şirketi kuruluşunun 46. yılında 6 adet çekiliş ile Volkswagen Tiguan otomobil veriyor. Çekilişe Kocaeli’de 100 bin müracaat yapılırken, 28 Nisan-3 Ağustos arasındaki otomobil çekilişi bu yıl İstanbul’da yapılacak. Kocaeli Özdilek AVM’ye ortalama 250 bin kişinin girişi gerçekleşirken, 9 şirketi ile faaliyet gösteren 24 markası ve 8 bine aşkın çalışanı bulunan Özdilek Anonim Şirketi, 14 alışveriş merkezi 6 hiper market ve 70 ev testli mağazası, 3 büyük departman mağazası ile Türkiye’nin en marka değeri şirketleri içinde ilk 100 girerken AVM Müdürü Sami Eraslan, “Bizim için müşteri memnuniyeti çok önemli. Kocaeli ile bütünleşen bir AVM’yiz açıklamalarına yer verdi.

Şennur YILDIZ