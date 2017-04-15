Özel Adım ASML velileri çayda buluştu

Özel Adım Anadolu Sağlık Meslek Lisesi velileri MÜSİAD Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kaynaşma çayında buluşarak gönüllerince eğlendi.

Düzenlenen etkinliğe; Okul Müdürü Erdoğan Akıntürk, Müdür Yardımcısı Özlem Yıldırım, Okul Aile Birliği Başkanı Zekeriya Çetin, yönetim kurulu üyeleri, Meslek dersi öğretmeni Pınar Oğuz, Kimya öğretmeni Nilay Akın, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen etkinlikte eğlenen veliler, Kocaeli Valiliği Kültür Müdürlüğü Koro sanatçısı Nazan Karaman’ın söylediği şarkılar eşliğinde eğlendi. Etkinlikte gerçeklesen çekiliş ile veliler kolye, mutfak eşyası ve saat gibi hediyeler kazandı.

Ayşegül KALAYCI