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Özel Çağın’dan şoförlere göz muayenesi

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Özel Çağın’dan şoförlere göz muayenesi
Özel Çağın Göz Hastanesi, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası üyelerine göz muayenesinde yardımcı olacak protokol imzaladı.

SAĞLIKLI GÖZLER

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Özel Çağın Göz Hastanesi ile oda üyelerine göz muayenesinde yardımcı olacak bir protokol anlaşması imzaladı. Bugün oda binasında gerçekleşen anlaşmada Özel Çağın Göz Hastanesi Tanıtım Uzmanı Murat Erol, oda üyelerinin sağlıklı göz muayenesi için kurum olarak böyle bir protokol yapmak istediklerini söyleyerek, “Şoför esnafımız zorlu trafik koşullarında daha sağlıklı gözlere sahip olmaları adına onlarla yardımcı olacak koşullar sunduk” diye konuştu. Protokol anlaşmasını imzalayan Başkan Kurt, tüm oda üyeleri adına Özel Çağın Göz Hastanesine teşekkürleri sundu.

Çiğdem ARMAĞAN

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