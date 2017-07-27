Özel çocuklardan el sanatları sergisi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Türk Anneler Derneği Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan engelli bireylerin yaptığı eserlerden oluşan el sanatları sergisi İzmit Sanat Sokağı’nda açıldı.

Sergi açılışına; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Türk Anneler Derneği Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Abdul Halim Başak, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfi Bodur, öğretmenler; Damla Parlak, Ayşegül Gün, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Serginin acilis kurdelesini Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü ve engelli bireyler birlikte kesti. Kurumda kalan 18 yaş ve üzeri 15 engelli bireyin 1 yıl boyunca yaptığı takı tasarımı, resim, boyama gibi el sanatları çalışmaları yer alacak.Sergideki eserler 2 gün boyunca 1 TL ile 50 TL arasında satışa sunulacak.

Ayşegül KALAYCI