  • BIST 108.447
  • Altın 143,026
  • Dolar 3,5263
  • Euro 4,1324
  • Kocaeli 32 °C

Özel çocuklardan el sanatları sergisi

»
Özel çocuklardan el sanatları sergisi
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Türk Anneler Derneği Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan engelli bireylerin yaptığı eserlerden oluşan el sanatları sergisi İzmit Sanat Sokağı’nda açıldı.

Sergi açılışına; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Türk Anneler Derneği Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Abdul Halim Başak, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfi Bodur, öğretmenler; Damla Parlak, Ayşegül Gün, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Serginin acilis kurdelesini Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü ve engelli bireyler birlikte kesti. Kurumda kalan 18 yaş ve üzeri 15 engelli bireyin 1 yıl boyunca yaptığı takı tasarımı, resim, boyama gibi el sanatları çalışmaları yer alacak.Sergideki eserler 2 gün boyunca 1 TL ile 50 TL arasında satışa sunulacak.

Ayşegül KALAYCI

katilim-017.jpgeserler.jpg

Bu haber toplam 33 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit sokaklarında sanat var22 Temmuz 2017 Cumartesi 08:40
  • İzmit sinemalarında korku filmleri zamanı21 Temmuz 2017 Cuma 10:01
  • Değirmendere’de ahşap heykel günleri20 Temmuz 2017 Perşembe 19:15
  • Ahşap heykeller şekilleniyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:44
  • Kocaeli'de imal edildi! Uluslararası mimari ödül kazandı13 Temmuz 2017 Perşembe 15:34
  • Doğan: İzmit turizmiyle de anılacak10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:19
  • Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda çocuk korosu kuruldu10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:42
  • Mustafa Ceceli coşturacak07 Temmuz 2017 Cuma 11:19
  • Merve Özbey’le gençlerin gecesi04 Temmuz 2017 Salı 13:38
  • Bu hafta 6 film vizyona girecek29 Haziran 2017 Perşembe 23:39
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti