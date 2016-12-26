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Özel Doğa Koleji, masa tenisinde şampiyon oldu

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Özel Doğa Koleji, masa tenisinde şampiyon oldu
Liseler arası masa tenisi il birinciliğinde Özel Doğa Koleji, geçen yıl olduğu gibi bu yılda erkeklerde hedefe ulaştı.

Son yıllarda masa tenisinde erkeklerde şampiyonluklara ambargo koyan Özel Doğan Koleji, bu yılda rakiplerini geride bıraktı, şampiyon oldu.

ALP VE MERT’İN KATKILARI ÇOK FAZLA
Bu yıl masa tenisinde liseler arası il birinciliğinden erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Özel Doğa Koleji, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. Özel Doğan Koleji’nin gideceği il ve tarih henüz netlik kazanmadı. Özel Doğa Koleji masa tenis takımında yer alan Alp Haskula ile Mert Usta’nın bu şampiyonlukta çok önemli katkıları var. Bu iki sporu takımlarını şampiyonluğa taşıdı.

BABALARININ TEŞVİKİ İLE BU SPORA BAŞLADILAR
Babası İshak Haskula’nın teşviki ile masa tenisine başlayan, TBMM İlköğretim okulunda de derece yapan, Başiskele İlçesi Birinciliği olan Alp Haskula, yeteneği ile herkesin beğenisini kazanıyor. Özel Doğa Koleji’nin bir diğer sporcusu Mert Usta da, aynı zamanda Büyükşehir Kağıtspor’da oynuyor. Beden eğitim öğretmeni Serkan Aydoğdu da, sporcularından çok memnun olduğunu söyledi.

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