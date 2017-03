ÖZEL GÜVENLİĞİ ÖNEMSEME DERECENİZ NEDİR?

Güvenlik konusu insanlar var olduğundan bu yana hep önemli olmuş. İnsan doğduğu andan itibaren güvenliği önemsiyor, güvende olmak istiyor. Bugün bütün Dünya’da önemli olan güvenlik konusunda devletler büyük paralar harcanıyor.

Güvenliği sağlamak için asker ve polis dışında özel güvenlik olarak çalışan özel güvenlik personeli, yasalar çerçevesinde bulunduğu bölgeyi korumaya çalışıyor. 17 senedir resmi güvenlik sektöründe eğitim veren biri olarak genel güvenlik ve özel güvenlik konusunda algım biraz yüksek.

Gittikçe daha çok önem kazanan ve beceri gerektiren bu meslek kurum çalışanları ve yöneticiler tarafından ne kadar değer görüyor bu önemli bir konu. Dışarıdan bakınca “bütün gün boş, boş duruyor, oturuyor ” gibi görülen bu meslek grubu aslında önleyici hizmet görevi görüyor.

Kocaeli’de ve tüm illerde her kuruma giriş çıkışta gördüğümüz, yönlendirici ve bilgilendirici bu meslek grubunun yönlendirmelerine ne kadar uyum sağlar, ne kadar önemser ve dinlersiniz? Varlığı ve kararlılığı bile caydırıcılık konusunda etkili olan, her kurumda sayıca az gibi görünen ama bir şehirdeki toplam varlıklarını düşündüğünüzde etkili bir sayıya ulaşan özel güvenlik görevlileri olmasa oturduğunuz sitelerde, çalıştığınız kurumlarda kendinizi ne kadar rahat hissedersiniz? Mesai bittiğinde veya uykuya daldığınızda veya tatile çıktığınızda gözünüz arkada kalmıyorsa özel güvenlik var diye olabilir mi? Konut veya işyeri sitelerinde, özel veya resmi çeşitli kurumlarda özel güvenlik personeli istihdam eden her kademedeki yöneticiler, çalışanlar kurumlarının güvenlik kurallarına ne kadar uyarlar ve uyulmasına yardımcı olurlar, bu mesleğin öneminin ne kadar farkındadırlar? Çalışma şartları, ücretleri, sorumlulukları, talepleri, kariyerleri, motivasyonları... Güvenlik noktalarından geçerken ne kadar umursarsınız? Başınız derde girince mi özel güvenliği hatırlarsınız? Ya da giriş- çıkış gibi önemli bir kontrolü yaptığı için mi umursamazsınız?

GÜVENLİK KONUSUNA BAKIŞ AÇINIZ?

Güvenlik sadece bu konuda görevli olanların değil, her bir kişinin, her bir çalışanın, her bir kurumun ve her kademe yöneticinin, her bir ziyaretçinin de dikkat etmesi gereken bir konudur. Unutmayınız güvenlik kuralları sizin güvenliğiniz içindir. Güvenliğinizi sağlamaya çalışan özel güvenlik sizin güvenliğiniz için kurallara uymanızı bekler. Siz karlı havada soğuktan, sıcak havada sıcaktan araç camınızı bile açmak istemezken onlar her hava şartında bölgelerini korumak için sizin hızla ardınızda bıraktığınız hava şartlarında görev yaparlar. Belirlenmiş kuralları uygularlar.

Büyük şehirlerde, Kocaeli gibi bir çok yönden gelişmiş şehirlerde konu biraz daha önem kazanıyor ve kurum yöneticilerinin konuya biraz daha dikkatli bakması, sayıca önemli bu meslek grubunun çalışma şartlarının ve bu sektördeki sorunların giderilmesi için hem taşeron şirketlerin hem de özel güvenlik personelinin görev yaptığı şirketlerin gayret sarf etmeleri gerekiyor. Sorun var ama çözülemez değil. Biraz dikkat, özen ve odaklanmak lazım.

Sözün özü; özel güvenlik yaşadığınız ortamlarda siz fark etmeseniz de caydırıcılığı olan bir meslek grubu. Kendi güvenliğiniz için güvenlik kurallarına uyunuz, uymayanları uyarınız, kuralların sebepsiz konmadığını biliniz. Özel güvenliği önemseyiniz.