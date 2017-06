Özel Güvenlik Haftası kutlandı

Güvenlik -İş Sendikası Kocaeli İl Temsilciliği Özel Güvenlik Haftası’nı kredi yurtlar müdürlüğüne bağlı Arızlı öğrenci yurdunda görevi başında olan sendika üyeleriyle kutladı. Basın açıklamasını okuyan Güvenlik -İş Sendikası Kocaeli Il Temsilcisi Muhammet Ali Tatlıgül şunları söyledi:

“Kamu düzeni ve halkının güvenliği için 13 yıl önce hayatımıza giren Özel Güvenlik Görevlilerinin artık, bir polis haftası bir hemşireler günü bir öğretmenler günü gibi bir özel günleri vardır. Resmi gazete yayınlan ve kabul edilen 26 haziran Özel güvenlik görevlileri günü ve haftasını Güvenlik-iş sendikası olarak Ülkemizin 81 ilinde kutlamalar yapmaktayız. Biz de Kocaeli Temsilciliği olarak bu özel günümüzün asıl sahipleri olan Kocaeli kredi yurtlar müdürlüğüne bağlı Arızlı öğrenci yurdunda görevi başında olan arkadaşlarımızı ziyaret ederek kendileri ile kutlamak istedik. Bu yıl ilkini yaşattığımız bu özel günümüz Ramazan bayramına denk gelmesi münasebeti ile fazla etkinlik yapamamış olsak ta gelecek yıllarda daha etkili ve güzel kutlamalara şahit olacağız. Arkadaşlarımızın bu özel gününü kutlar iken Onların adına kamuoyuna sesleniyoruz. 26.06.2004 yılında 5188 sayılı kanunla yasal çerçeveye kavuşan Özel Güvenlik Görevlileri toplumun her alanında huzur ve güvenin sağlanması için 24 saat görev yapmaktadır. 13 yıldır toplumsal huzur ve güven ortamının sağlanmasında Polis teşkilatları ile özel güvenlik görevlileri omuz omuza görev yapmaktadırlar. 13 yıllık süre içerisinde Hukuk’un üstünlüğünün insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin sağlanması görevinin kedisine ilke edinen, yasalarla tanınmış görevini sadakatle gece-gündüz fedakarca yerine getiren Özel Güvenlik Görevlileri halkımızın hizmetinde olmaya devam edecektir.

FEDAKARCA GÖREV YAPIYORLAR

Büyük fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla aziz milletimizin barış ve emniyet içinde yaşanması için üstün bir görev anlayışı ile hizmet veren tüm güvenlik görevlisi meslektaşlarımızın ortaya koyduğu başarı hepimizi gururlandırmaktadır. Unutulmamalıdır ki toplumsal yaşamın her alanında görev yapan özel güvenlik görevlileri toplumsal yaşam standardımızı yükselten bir vazife icra etmektedir. Güvenlik anlayışı en az sağlığımız kadar önemli ve hafife alınmamalıdır. Bugün ikamet ettiğimiz konutta çocuğumuzun okulunda sağlımız için hastanede değerli varlıklarımız için bankada aklınıza gelen her yerde özel güvenlik görevlileri vardır. Dahası gözlerini dünyada açan bir insan hastanede onun güvenliği için görev yapan özel güvenlik görevlisi yine aynı insanın dünyaya gözlerini yumduğu mezarlıklarda görev yapmaktadır. İşte burada hassas olan konuya dikkat çekmek istiyoruz. "Hayatın Başlangıcından Sonuna Kadar Özel Güvenlik Her Yerde Görmezden Gelme" diyerek farkındalık yaratmaya çalışıyoruz Sendikamız ve bizler özel güvenlik görevlileri hak ettiği değer ulaşıncaya kadar her platformda mücadelemize devam edeceğiz. Güvenlik İş Sendikası olarak; olarak toplumda huzur ve güven ortamının sağlanmasında ve kamu düzeninin korunmasında gece gündüz fedakarca görev yapan 320 bin özel güvenlik görevlilerinin 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftasını Kocaeli İl Temsilciliği olarak kutluyoruz.”

Ayşegül Kalaycı