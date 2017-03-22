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Özel hastanelerle ilgili önemli karar!

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Özel hastanelerle ilgili önemli karar!
Özel hastanede çalışan hekimler, mesai saatleri dışında başka özel hastanede nöbet tutabilecek ve yine hastanedeki çalışma saatleri dışında başka özel hastane ve tıp merkezlerinde kurumsal sözleşmeyle çalışabilecek.

Kişisel sağlık verilerinin güvenliğinin ihlal edilmesi ile ilgili madde, hasta mahremiyetini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.

"Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, uygulama sırasında karşılaşılan sorunlar ve tereddütlerin giderilmesi ile uygulamada kolaylık sağlanması amacıyla teknik düzenlemeler yapıldı. Yönetmelik değişikliğine göre, özel hastanede çalışan hekimler, mesai saatleri dışında başka özel hastanede nöbet tutabilecek ve yine hastanedeki çalışma saatleri dışında başka özel hastane ve tıp merkezlerinde kurumsal sözleşmeyle çalışabilecek.

ŞARTLARI SAĞLAYANA 50 YATAK İLAVE İZNİ

Özel hastaneler, Sağlık Bakanlığının izniyle planlama kapsamındaki ünite ve merkezlerini başka özel hastaneye devredebilecek ve hastaneler, kendi aralarında veya tıp merkezleri ile karşılıklı kadro değişimi yapabilecek. Hastaneler, mevcut yatak sayıları korunarak birleşebilecek, ayrıca başka sağlık kuruluşları ile birleşerek (tıp/dal merkezleri, poliklinik) kadro sayısını 33'e çıkarmaları halinde yatak sayıları 100'e tamamlanabilecek. Yatak sayısı 100'ün üzerinde olan özel hastanelerin, planlama kapsamındaki diğer özel sağlık kuruluşları ile birleşerek ilave her 16 uzman hekim kadrosunu sağlamaları halinde 50 yatak ilave etmelerine izin verilecek.

Ayrıca, yurt dışından gelip üç yıl çalışma şartıyla devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulacak hekimlerin, bu üç yıllık süre zarfında özel hastanelerde kadro dışı geçici çalışabilmelerine imkan sağlandı. Kişisel sağlık verilerinin güvenliğinin ihlal edilmesi ile ilgili madde, hasta mahremiyetini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi ve mahremiyet ihlalinin müeyyidesi ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlendi.

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