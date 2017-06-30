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Özel Kalem Müdürleri ve şoförler değişti 

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Özel Kalem Müdürleri ve şoförler değişti 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Tahir Büyükakın Bilecik Valiliği’ne atanınca, İSU Genel Müdürü İlhan Bayram Genel Sekreterlik görevine getirilmişti.Bu değişikliğin ardından Genel Sekreterlik ve İSU’da da bazı değişiklikler gerçekleşti.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLERİ

İSU Genel Müdürlüğü’ne atandığı 2005 yılından bu yana İlhan Bayram’ın Özel Kalem Müdürlüğü’nü yapan Abdülkadir Dizman, yeniden İlhan Bayram’ın Özel Kalem Müdürü oldu. Büyükakın dönemindeki Özel kalem Müdürü Serhan Çatal, Zabıta Daire Başkanlığına atanmıştı. İSU Özel Kalem’de görevli Ramazan Köklü de Büyükşehir’e transfer edildi. İSU’nun yeni Genel Müdürü Ali Sağlık’ın Özel Kalem Müdürü ise, Kandıra Şube Müdürü Ramazan Kocabıyık oldu. 

MAKAM ŞÖFÖRLERİ

Genel Sekreter İlhan Bayram, İSU Genel Müdürü olduğu dönemde makam şoförlüğünü yapan Ferruh Çetindağ ve Hakan Yılmaz’ı yeniden yanına aldı. Tahir Büyükakın dönemindeki makam şoförleri Murat Aktaş ve Bayram Yüksel ise  Zabıta Daire Başkanlığına gitti.

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İlhan Bayram ile Abdülkadir Dizman
 

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