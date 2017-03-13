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Özel Kocaeli Tıp’ta Kardiyoloji hizmeti

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Özel Kocaeli Tıp’ta Kardiyoloji hizmeti
Bir süre önce İzmit Demokrasi Bulvarı’ndaki yeni yerinde hizmete başlayan Özel Kocaeli Tıp Merkezi’nde hizmete alınan kardiyololji servisinin tanıtımı da bugün yapıldı.

Kadroya yeni katılan Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. İsmail Erden de, bugün Özel Kocaeli Tıp Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ellialtı tarafından tanıtıldı. İsmail Erden’in işinin ehli bir isim olduğunu belirten Ellialtı, “Kardiyoloji Bölümü ile ilgili ciddi yatırım yaptık. Kimse hasta olmasın ama hasta olan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vereceğiz. İnsan odaklı bir hastaneyiz” dedi. Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. İsmail Erden, “Kalp hastalıkları kalbin içine inmekle olur. Kalp tedavisinde hastanın kalbine dokunmak, hastayı dinlemek, yasam biçimini değiştirecek önerileri paylaşmak önemli” dedi, aile ortamında hizmet vereceklerini belirtti.

1976 Şanlıurfa doğumlu olan Doç.Dr.İsmail Erden, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Çeşitli kamu ve özel sağlık merkezlerinde hizmet veren Doç.Erden, Sakarya Ada Tıp Hastanesi’nden Kocaeli Tıp’a geldi.

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