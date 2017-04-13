Özel Konak, komşuda

Özel Konak Hastaneleri, zincirine yeni halkalar ekliyor. İzmit’te başlayan serüvene Gebze ve Gölcük hastanelerini ekleyen Özel Konak’ın bir süredir faaliyette olan Sakarya Hastanesi’nin resmi açılışı da Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla yapıldı.

Açılışta konuşan Bakan Işık, “Sakarya bugün açılışını yaptığımız hastane ile büyük imkana kavuşuyor. Ben inanıyorum ki çalışanlarınızın güler yüzü ve ilgisi Sakaryalılar için mutluluk kaynağı olacak” dedi.

Bakan Işık’ın yanı sıra, hastanenin açılışına Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, bölge milletvekilleri, il protokolü, ilimizde de KOÜ Rektörü Prof.Dr.Sadettin Hülagü, İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Özel Konak Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kazım Gündoğdu, Özel Konak Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Metin Göklü, Özel Konak Hastanesi Sakarya Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şahin Talus ile Başhekim Op. Dr. Kamil Köse de açılışın ev sahipliğini yaptı.

HEKİM KÖKENLİ HASTANE

Özel Konak Hastanesi Sakarya Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şahin Talus, hekim kökenli hastane olduklarının altını çizdi, “İzmit’te Nevzat Doğan, Kazım Gündoğdu, Metin Göklü, Gölcük’te benim ve Veysel Besnili’nin öncülüğünde, 4. Hastanemizi açmış bulunmaktayız. 15 yol arkadaşı olarak çıktığımız bu yolda, şuanda 200’ü doktor olmak üzere 1500 kişilik ekiple yolumuza devam ediyoruz” dedi, bu başarıda katkı sunanlara, sağlık politikalarında önlerini açan hükümetlere teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’un ardından konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “500 kişilik bir fabrikayı kurmak için en az 1 milyar dolar yatırım yapmak lazım. Ama burada daha uygun bir maliyetle 500 kişiye istihdam sağlanıyor. Hizmet sektörü en fazla istihdam sağlayan sektördür. Konak Hastaneleri İzmit’te doğan bir grup ve Kocaeli’de çok güzel bir hizmet veriyorlar. Şimdi Sakarya’da bu hizmet kalitesini Kocaeli’ndeki birikimi ile daha yukarıya taşıyacak ve daha iyi imkanlar sağlayacak. Ben inanıyorum ki çalışanlarınızın güler yüzü ve ilgisi Sakaryalılar için mutluluk kaynağı olacak. Hastanemizin Sakarya’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.