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Özel okul öğretmenine FETÖ'den önce hapis sonra tahliye

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Özel okul öğretmenine FETÖ'den önce hapis sonra tahliye
Lisansı iptal edilen özel okul öğretmeni, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Sanığın, gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin cezasından mahsubuna, kaçma şüphesinin bulunmaması dikkate alınarak, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan, daha önce lisansı iptal edilen özel okul öğretmeni Mehmet Kalfa'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindekİ 3. duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Kalfa ve avukatı Ersayın Işık katıldı.

Sanık Kalfa, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Işık da geçen celse cumhuriyet savcısı tarafından verilen mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek, müvekkilinin önceki savunmasında ByLock indirdiğini ancak kullanmadığını beyan ettiğini anımsattı.

Işık, ByLock'un Google Play'den indirilebildiğini dile getirerek, Bank Asya hesabının da maaş almak için kullanıldığını bildirdi, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin cezalarından mahsubu, kaçma şüphesinin bulunmamasını dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.  

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