Özel okul teşvikinde ilk ödemeler yapıldı

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel liselerde okuyan öğrenciler için bu yıl toplam 1 milyar 215 milyon lira ödeme yapılacak. İkinci taksit 2018 Şubat'ta, üçüncü ve son taksit ise haziranda ödenecek.

