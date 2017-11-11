Özel okul teşvikinde ilk ödemeler yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim öğretimde devlet desteği kapsamında verilen teşvikin ilk taksit olan toplam 425 milyon 342 bin 85 lirayı okullara ödenmek üzere il ve ilçe saymanlıklarına gönderdi.
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Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel liselerde okuyan öğrenciler için bu yıl toplam 1 milyar 215 milyon lira ödeme yapılacak. İkinci taksit 2018 Şubat'ta, üçüncü ve son taksit ise haziranda ödenecek.
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Etiketler : Özel okul teşviki
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