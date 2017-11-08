Özel okullardan flaş sınav kararı
Özel Okullar Derneği bu yıl TEOG yerine gelen yeni merkezi sınava tabi olacaklarını duyurdu.
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TEOG'un ardından yeni sistemi açıklayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, özel okulların sınav konusunda kendi kararlarını verebileceğini belirtmişti. Özel Okullar Derneği'nden yapılan açıklamada, "Bu yıl merkezi sınava tabi olacağız" denildi.
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Etiketler : Özel okullar, sınav kararı
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