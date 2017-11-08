Özel okullardan flaş sınav kararı

TEOG'un ardından yeni sistemi açıklayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, özel okulların sınav konusunda kendi kararlarını verebileceğini belirtmişti. Özel Okullar Derneği'nden yapılan açıklamada, "Bu yıl merkezi sınava tabi olacağız" denildi.