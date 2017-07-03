Özel sporcular yüzmede çok başarılı

Yaz döneminde Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği yüzme okulu çalışmaları devam ediyor. Özellikle özel sporcularda yüzmeye çok büyük ilgi gösteriyor.

HAFTANIN İKİ GÜNÜ ANTRENMAN

İzmit Kapalı Yüzme Havuzundaki çalışmalar haftanın iki günü yapılıyor. Perşembe günleri yapılan çalışmalara yaklaşık 60 özel sporcu katılıyor. Antrenörlüğü Mehmet Özel ve Emrah Tatoğlu’nun yaptığı yaz dönemi yüzme okullarında özel sporcuların yüzme öğrenme çabası ve ilgisi teknik heyeti de mutlu ediyor. Antrenörler Özel ve Tatoğlu, özel sporcuları yaz okulu çalışmalarına beklediklerini söyledi.

ÖZEL SPORCULARDAN ŞAMPİYON ÇIKTI

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Özel Sporcuların yarıştığı kulüpte birbirinden yetenekli sporcular da var. Bu sporcular arasında yer alan Şevval Devrim, Türkiye Şampiyonu oldu. Şevval Devrim, 50, 100 ve 400 metrede Türkiye Şampiyonluğu sevinci yaşadı. Şevval Devrim’in bu başarısı diğer özel sporcuları da yüzmeye teşvik ediyor.