Özel sporculardan 4 madalya

Şampiyona sonunda; 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Kağıtsporlu özel sporcular kürsüye çıkarak madalyalarını aldı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

1000’i aşkın sporcunun katıldığı şampiyonada özel sporcular; otizm, down sendromu ve mental reterdasyon (zihinsel engeli) kategorilerine ayrılarak yarıştı. Katılımın yoğun olduğu şampiyonaya ilimizden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü adına antrenör Tahir Tarım nezaretinde özel sporcular Sonercan Alim ve Anıl Demir katıldı. Şampiyonada üstün performans sergileyen mavi beyazlı özel sporculardan; Sonercan Alim, Mental Erkekler Uzun Atlamada 1. ve Mental Erkekler 100 Metre Koşuda 2. olurken takım arkadaşı Anıl Demir ise Down Sendromlu Erkekler Gülle Atmada 1. ve Down Sendromlu Erkekler 100 Metre Koşuda 3. oldu.