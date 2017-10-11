Özerme’den DemirDöküm

Ürettiği ürünleriyle 50 ülkeye ihracat gerçekleştiren DemirDöküm'ün, yetkili satıcı sayısı 227'ye ulaştı. Üstün teknolojiye sahip ürünlerin yanı sıra yetkili satıcıları için hayata geçirdiği katma değerli projelerle de desteklerini sürdüren DemirDöküm'ün yeni yetkili satıcısı Kocaeli' de 2004 yılında kurularak inşaat ve doğalgaz sektöründe hayata geçirdiği yenilikçi projeleriyle büyümesini sürdüren Özerme İnşaat oldu.

Üstün teknolojiye sahip ürünleriyle 63 yıldır tüketicilerin ilk tercihi olan DemirDöküm, Türkiye genelindeki yetkili satıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Yılbaşında Türkiye'nin 81 ilinde 200 noktada tüketicilerini geniş ürün gamıyla buluşturan DemirDöküm, 10 ayda yetkili satıcı sayısını 227'ye ulaştırdı. DemirDöküm'ün yeni yetkili satıcısı Özerme İnşaat oldu. Faaliyetlerine Kocaeli' de 2004 yılında başlayan, inşaat ve doğalgaz sektöründe hayata geçirdiği yenilikçi projelerle yapılarda estetik, konfor, güvenlik ile teknolojiyi bir arada sunan Özerme İnşaat'ın showroom açılış töreni, DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, İstanbul Anadolu ve Batı Karadeniz Bölge Satış Müdürü Özgen Hüseyinoğlu, İstanbul Anadolu ve Batı Karadeniz Bölge Satış Şefi Fatih Canbul, İstanbul Anadolu ve Batı Karadeniz Satış Uzmanı İlke Yiğit, Hoşseven Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Hoşseven, Kalde Pazarlama ve Satış Müdürü Zeynel Turan, Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, Hürsoy Yönetim Kurulu Başkanı Kudbettin Yalçınkaya, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Eski Saraybahçe Belediye Başkanı Metin Alan, Özerme İnşaat ortakları Özgür Nekay ve Ergün Balkan’ın katılımı ile gerçekleşti.

“2017 DEMİRDÖKÜM İÇİN YENİLİKLERİN YILI OLDU”

DemirDöküm için 2017’nin yatırım, yenilenme ve büyümenin yılı olduğunu belirten DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, "Türkiye'nin en büyük sanayi ve ticaret şehirlerinden biri olan Kocaeli' de, Özerme İnşaat’ın da ailemize katılmasıyla varlığımızı daha da güçlendiriyoruz. Kombi, radyatör, klima, su ısıtıcıları, merkezi sistem, güneş enerji sistemi ve VRF sistemi kategorisinde tüketicilerine en geniş ürün gamını sunan şirketimiz, 2017 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Geride bıraktığımız 2 yılda tüm olumsuz koşullara rağmen stratejilerimizde hiçbir değişiklik yapmadan iş ortaklarımızı desteklemeye, yatırıma, yeniliklere devam ettik. Yılbaşında 200 noktada tüketicilerimiz ile buluşurken, bugün Özerme İnşaat'ın da aramıza katılmasıyla Kocaeli’ deki yetkili satıcı sayımız 5’e, Türkiye’deki yetkili satıcı sayımız ise 227’ye ulaştı. Yeni iş birliğinin her iki taraf için de hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Ayşegül KALAYCI



