Özge Ulusoy'dan sağlıklı yaşam sırları

41 Burda AVM'de düzenlenen ve sunuculuğunu sosyal medya fenomeni Nilgün Bodur’un üstlendiği “Nilgün Bodur ile Ekolojik Sohbetler” programına katılan ünlü manken Özge Ulusoy, sağlıklı ve uzun yaşamanın sırlarını paylaştı.

Sağlıklı beslenme paylaşımlarıyla kısa süre içerisinde sosyal medyada fenomen olan Nilgün Bodur’un sunuculuğunu üstlendiği “ Nilgün Bodur ile Ekolojik Sohbetler” programının ilk konuğu ünlü manken Özge Ulusoy oldu. İzmit’te özel bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen programda Ulusoy ve Bodur, sağlıklı beslenme ve yaşamanın sırlarını alışveriş merkezine gelen vatandaşlarla paylaştı.

HERKES ZAYIF OLACAK DİYE BİR ŞEY YOK

Sağlıklı yaşamanın sırlarını izleyicilerle paylaşan ünlü manken Özge Ulusoy, “Sağlıklı beslenme için herkesin 34 - 36 beden olacak diye bir şey yok. Her vücudun sağlıklı bir kilosu ve bedeni vardır. Sağlıklı beslenmeyi şöyle düşünmemiz gerekiyor, benim cildim, organlarım, tırnaklarım sağlıklı mı. Aslında ben beslenmemizin içeriden geldiğine de inanıyorum. Bütün gün spor yaparak, kötü besleniyorsanız, hiçbir işe yaramaz” dedi.

Sağlıklı beslenme paylaşımlarıyla kısa süre içerisinde sosyal medyada fenomen olan Nilgün Bodur’ ise, “Benim mutfağımda un, şeker ve yağ yok. Ama onun yerine geçen onlarca uygun fiyatlı gıda var. Örneğin muz ve hurma, hem unlu bir besindir hem de şeker desteği verir. Yani siz kekin içinde un ve şeker yerine, olgun muzu kullanırsanız, hem muz kokulu bir muzlu kekiniz olur, hem de un ve şeker almamış olursunuz” diye konuştu.

Nilgün Bodur ile Ekolojik Sohbetler programın ardından kameraların karşısına geçen Ünlü manken Özge Ulusoy, “İlk olarak 41 AVM alışveriş merkezi gerçekten çok güzel olmuş. Ben İzmit’e çok geliyorum ama bu AVM’yi gerçekten çok beğendim. İçindeki markalarda çok güzel. Organik pazarda artık sağlıklı beslenmek çocuklarımız, ailemiz ve bizim için sağlıklı ve organik beslenmeye çalışıyoruz. Organik pazarda özellikle bütün ürünler yetiştiricilerinden sertifikalıymış. O yüzden çok güvenilir olmuş. Böyle bir şey yapmak İstanbul’da bile çok az yerde var. O yüzden İzmit Belediyesini tebrik ediyorum “açıklamasını yaptı.

Kerim YAVUZ