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Özgüven eksikliğinden kurtaran 7 adım

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Özgüven eksikliğinden kurtaran 7 adım
Toplumda çok fazla önemsenmiyor ama özgüven eksikliği çocuk yaşlarda başlayıp yetişkin dönemde; depresyon ve sosyal fobi gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor.

BU BELİRTİLER ÖZGÜVENİNİZİN EKSİK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Depresyon, sosyal fobi gibi kaygı bozuklukları, madde bağımlılığı, yeme ve kişilik bozukluğu olan kişilerde özgüven eksikliğinin sık görüldüğünü dile getiren uzmanlar, özgüven eksikliği belirtilerini şöyle sıraladı:

• Hayır diyememe, ilişkilerinde sınır koyamama, diğerleri tarafından kullanılma.
• Eleştirilere karşı hassas olma.
• Sosyal ortamdan kaçınma, başkalarının önünde sunum veya konuşma yapmaktan çekinme.
• Sürekli kıyaslama.
• Kendini değersiz, yetersiz ve başarısız olarak değerlendirme.
• Hızla umutsuzluğa kapılma.
• Diğer insanlar tarafından reddedileceğini önemsenmediğini düşünmek.
• Karar almakta zorlanmak.
• Düşük beklentilere sahip olma.
• Fiziksel görünüşünü beğenmeme, olumlu yanlarını görmezden gelme.
• Sevilmeme, suçluluk ve utanç hissi.
• Fikrini söyleyememe, söylerse onaylanmayacağına veya küçük düşeceğine inanma.
• Çok fazla başkalarına ihtiyaç duyma.
• Risk alamama.

ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİNDEN KURTULMAK İÇİN…

1- İlk önce kendinize merhamet gösterin: Kendinizi eleştirmekten, şikâyetçi olmaktan, mükemmel olma isteğinizden vazgeçin.

2- Olumsuz iç konuşmanızı keşfedin ve daha olumlu düşüncelerle değiştirin: Örneğin: ‘Zaman zaman bir şeyleri başaramazsam bile değerli bir insanım’ veya ‘Başkalarından takdir almasam bile değerliyim’ düşüncesini artırın.

3- Olumlu yanlarınızı keşfedin: Hayatta başardığınız şeylerin listesini yapın.

4- Görünüşünüze giyiminize dikkat edin: Dik oturun.

5- Hobiler edinin: Sevdiğiniz ilgi duyduğunuz mutlaka bir şeyler vardır.

6- Sizin için önemli olan hedefler belirleyin: Amaçlarınıza ulaşmak için süreci küçük adımlara bölerek başlayın.

7- Kendinize iyi bir arkadaş olun: En yakın arkadaşınıza ve sevdiklerinize gösterdiğiniz anlayışı, saygıyı ve merhameti kendinize de gösterin. Unutmayın: Ait olduğunuz en değerli hazineniz kendinize duyduğunuz saygıdır.

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