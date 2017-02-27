Özkan Naz, TÜMSİAD Genel Sekreteri oldu

Erdoğan Yılmaz’ın Kocaeli Şubesi Başkanlığı’nı yaptığı Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği’nde yeni görevlendirme oldu. Özkan Naz, TÜMSİAD Genel Sekreterliği görevine getirildi.

Daha önce çeşitli derneklerde aktif görev alan ilimizin sevilen isimlerinden Özkan Naz, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Sekreterliği’ni yürütecek. TÜMSİAD Başkanı Erdoğan Yılmaz, Naz’a hayırlı olsun dileklerinde bulunurken, TÜMSİAD’a yeni bir heyecan getirmesini diledi. 1984 yılında İzmit’te doğan Özkan Naz, halen Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. Naz, Genç Girişimciler Merkezi’nde hizmet veren Empati Ajansın sahibi.

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