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Özkar, 5. dönem için güven tazeledi 

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Özkar, 5. dönem için güven tazeledi 
S.S 4 Nolu Kullar Goodyear Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, 5. dönem için tekrar başkan seçildi.

Toplam 113 üyesi bulunan S.S 4 Nolu Kullar Goodyear Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi genel kurulu geçtiğimiz hafta sonu kooperatif binasında gerçekleşti. Mevcut başkan İsmail Özkar’ın tek aday olduğu kongrede Özkar, 61 oyun tamamını alarak  güven tazeledi. Genel kurula Kredi Kooperatif Başkanı Faruk Demir, Hükümet Komseri Nevzat Oruç, Hakan Pakçiçek ve çok sayıda davetli katıldı. 10 maddenin görüşüldüğü genel kurulda, maddeler oy çoğunluğu ile kabul edildi.

KAVURMA İKRAM ETTİ
Genel kurulun ardından Özkar, katılımcılara teşekkür ederek, “2013 yılında göreve geldiğimizde çeşitli sıkıntılarımız vardı. Bugün 5. Genel kurulumuzu gerçekleştirmiş bulunuyoruz.  Her dönem yönetimimizle beraber daha fazla işimize sarıldık.  Öncelikle yönetimde ki arkadaşlarımıza ve 113 üyeme  genel kurulda  bana duydukları güvenden dolayı tek tek teşekkür ediyorum. Yönetim olarak, bizi tekrar bu göreve layık gördükleri için heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Bize duydukları güveni sarsmayacağız”  dedi.  Genel kurulun ardından Özkar, davetlilere kavurma ikram etti. Öte yandan Özkar, önümüzdeki günlerde  Başiskele’de ki iş adamlarıyla kahvaltı bir organizasyonda  bir araya geleceklerini söyledi. Kooperatifin bu güne gelmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ederek, hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diledi.

Çiğdem ARMAĞAN
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