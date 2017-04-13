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Özkar 5’inci kez başkan seçildi, kavurma ikram etti

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Özkar 5’inci kez başkan seçildi, kavurma ikram etti
S.S 4 Nolu Kullar Goodyear Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin genel kurulu yapıldı. Mevcut başkan İsmail Özkar, tek aday olarak katıldığı seçimlerde 5’inci dönem için başkan seçildi, genel kurulda üyelere kendi elleriyle kavurma ikram etti.

Kooperatif merkezinde yapılan genel kurula 113 üyeden 61’i katıldı. Kocaeli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli de genel kurulu takip etti. 10 maddenin görüşüldüğü genel kurulda, maddeler oy çoğunluğu ile kabul edildi.

ÖZKAR: “SIKINTILARI AŞTIK”

Kooperatif başkanlığına yeniden seçilen İsmail Özkar, katılımcılara teşekkür etti. Özkar, şunları söyledi:

“2013 yılında göreve geldiğimizde çeşitli sıkıntılarımız vardı. Bugün 5. Genel Kurulumuzu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Her dönem yönetimimizle beraber, daha fazla işimize sarıldık.  Öncelikle yönetimdeki arkadaşlarımıza ve 113 üyeme genel kurulda bana duydukları güvenden dolayı tek tek teşekkür ediyorum. Yönetim olarak, bizi tekrar bu göreve layık gördükleri için heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Bize duydukları güveni sarsmayacağız” 

Konuklara kendi eliyle kavurma ikram eden İsmail Özkar, önümüzdeki günlerde Başiskele’deki işadamlarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya geleceklerini söyledi.

Çiğdem ARMAĞAN

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