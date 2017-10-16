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Özkar, aşure dağıttı 

Özkar, aşure dağıttı 

S.S 4 Nolu Kullar Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı İsmail Özkar, geleneksel  aşure dağıtım programını bugün gerçekleştirdi. Özkar, Muharrem ayı sebebiyle vatandaşa aşure dağıttı. 

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KISA SÜREDE TÜKENDİ

Kullar Merkez Camii bahçesinde yapılan programda bin kişilik aşure halka ikram edildi. Yoğun katılımın olduğu programda Başkan Özkar, aşureleri kendi elleriyle servis etti. Aşureler kısa sürede tükendi.

Çiğdem ARMAĞAN
 

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