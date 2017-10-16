Özkar, aşure dağıttı
S.S 4 Nolu Kullar Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı İsmail Özkar, geleneksel aşure dağıtım programını bugün gerçekleştirdi. Özkar, Muharrem ayı sebebiyle vatandaşa aşure dağıttı.
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KISA SÜREDE TÜKENDİ
Kullar Merkez Camii bahçesinde yapılan programda bin kişilik aşure halka ikram edildi. Yoğun katılımın olduğu programda Başkan Özkar, aşureleri kendi elleriyle servis etti. Aşureler kısa sürede tükendi.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, İsmail Özkar, aşure
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