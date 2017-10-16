Özkar, aşure dağıttı 

KISA SÜREDE TÜKENDİ

Kullar Merkez Camii bahçesinde yapılan programda bin kişilik aşure halka ikram edildi. Yoğun katılımın olduğu programda Başkan Özkar, aşureleri kendi elleriyle servis etti. Aşureler kısa sürede tükendi.

Çiğdem ARMAĞAN

