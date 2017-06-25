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Özkul, Akmeşespor’dan ayrıldı

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Özkul, Akmeşespor’dan ayrıldı
Son iki yıldır Akmeşespor’u çalıştıran ilimizin genç teknik adamlarından Cihan Özkul, yeni sezonda Yeşil-Siyahlı ekipte olmayacak.

Geçen yıl Akmeşespor’u 1.Küme’ye çıkaran Cihan Özkul, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başta Başktan Uğur Alyüz olmak üzere yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Özkul’un açıklaması şöyle:

“2016-2017 Sezonu 2. Küme A Grubunu namağlup şampiyon tamamlayan Akmeşespor ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki dönemde Akmeşespor camiasına sonsuz başarılar diliyorum. Bizlere gösterdiği yakınlıktan dolayı Akmeşespor yönetimine başta Başkan Uğur Alyüz ağabeyime ve tüm yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederim. Önümüzdeki süreçte yeni sezon için bizimle daha önce iletişime geçen kulüplerle masaya oturup, en doğru proje kapsamında hareket etme arzusu içerisindeyiz. Her iki taraf için hayırlı olsun inşallah. Nice mutlu bayramlara”

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