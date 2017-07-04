Özkul’un yeni adresi Çubuklu Balaspor oldu

Kentin son dönem öne çıkan teknik adamlarından biri olan, en son geçen sezon Akmeşespor ile 2.Küme şampiyonluğu yaşayan Cihan Özkul, karşılıklı anlaşarak bu kulüple yollarını ayırmıştı.

Birçok takımın takibinde olan Özkul, tercihini Çubuklu Balaspor’dan yana kullandı.

“EFSANE AYAĞA KALKACAK”

Başarılı teknik adam yeni göreviyle ilgili sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı: “Vira Bismillah... Yeni takımımız Çubuklu Balaspor hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. Kocaeli amatör futbolunun taraftarı ve mazisiyle efsanelerinden biri olmuş büyük bir camiayla yollarımız kesişti. Hedefimiz bu camiayı eski günlerine döndürmek efsaneyi ayağa kaldırmak olacaktır. Kazandığımız başarılara bu büyük camiada yenilerini eklemek bizim için çok önemli. Zor bir görevi kabul ettik. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda en iyisini yapmaya kararlıyız. Oyuncu grubumuzu da bu kararlılık, istek ve arzuya göre belirleyip Çubuklu forma ve armasını tekrar zirveye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Çubuklu Balaspor Başkanı Murat Malcok Başkan yardımcısı Hasan Malcok ve tüm yönetim kuruluna bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederim”