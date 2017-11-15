Özlü: Cam filmi için iki seçenek var
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, cam filmiyle ilgili yaptığı açıklamada "İki yol var. İlki tamamen yasağın kalkması. İkincisi güvenlik güçlerimizin tereddütlerini de dikkate alan kriter tanımlamak" dedi
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, NTV'nin sorularını yanıtladı. Cam filmi yasağını kaldıracak çalışma hakkında bilgi veren Özlü, "İki yol var. Birincisi tamamen yasağın kalkması. İkincisi güvenlik güçlerimizin tereddütlerini de dikkate alan kriter tanımlayıp o çerçevede cam filmi uygulamasının devam etmesi" diye konuştu. Yerli otomobil projesiyle ilgili konuşan Özlü, "Prototip ortaya çıktıktan sonra biz de sipariş alacağız" dedi.
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Etiketler : Cam filmi, Faruk Özlü
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