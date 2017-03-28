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Öznur Çağ Kebap Körfez’de açıldı

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Öznur Çağ Kebap Körfez’de açıldı
Tekin Bozkurt'un işletmecisi olduğu Öznur Cağ Kebap Salonu, siyasilerin ve iş dünyasından davetlilerin katılımıyla hizmete açıldı.

Tütünçiftlik Yeniyalı Mahallesi Hızır Reis Caddesi’nde faaliyet gösterecek yeni işyerinin açılışına Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Kars Ardahan Iğdır (KAI) Vakfı Başkanı Mehmet Irak, Kocaeli Kantinciler Derneği Başkanı Ali Can Kazgan, eski Körfez Belediye Meclis üyeleri Kıyas Bozkurt, Turgut Caferoğlu, Kocaeli Barosu Avukatlarından İsa Bozkurt, Kocaeli Genç Girişimciler Derneği Başkanı Bilal Bozkurt’un da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

İKİNCİ ŞUBE SIRADA

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, açılışta yaptığı konuşmada “Körfez ilçemize açılan her yeni işyerleri renk katıyor. Açılan böyle iş yerlerimiz işsizlere hem istihdam, hem de katkı sağlıyor. Böyle güzel ve hijyenik işyerini ilçemize kazandıran işadamı Tekin Bozkurt kardeşimize teşekkür ediyorum. Allah helal kazanç ve hayırlı işler nasip etsin” dedi.

Tekin Bozkurt da açılışa katılan başta Başkanlar Baran ve Demirci olmak üzere tüm misafirlere teşekkür etti, “Cağ kebap başta olmak üzere, kebap ve ızgara çeşitleri, sulu yemekler ve pide çeşitleri bulunuyor. 8 kişilik kadromuzla ve tecrübeli ustalarımızla müşterilerimize hizmete başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde ikinci şubemizi Ağadere Caddesi’nde açacağız” diye bilgi verdi.

Binali ASLAN

 

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