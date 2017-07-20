Pakete düzenek kurmuştu! O zanlı hakkında karar

Karamürsel ilçesinde bahçe duvarına bırakılan çantadan dinamit süsü verilmiş düzenek çıkmasıyla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 2 gün önce 4 Temmuz Mahallesi'nde bir binanın bahçe duvarında bulunan şüpheli çanta olayına ilişkin harekete geçen polis ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda çantayı bıraktığı iddia edilen R.Ç'yi (27) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri sırasında "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen R.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüpheli R.Ç'nin, emniyetteki ifadesinde söz konusu çantayı arkadaşına şaka yapmak için bıraktığını söylediği öğrenildi.
Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde iki gün önce bir binanın bahçe duvarına asılı çantayı görenler, durumu polise bildirmişti. Çantayı inceledikten sonra şüpheli çantayı açan uzman ekip, içerisinde dinamit süsü verilmiş düzenek bulmuştu.
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