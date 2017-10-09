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Pakistanlı gencin katili kuzeni çıktı

Pakistanlı gencin katili kuzeni çıktı

Gebze İlçesi'nde, 19 Eylül'de cesedi bulunan Pakistan uyruklu 18 yaşındaki Abdurrahman Rahman'ın katili dayısının oğlu çıktı. 20 yaşındaki Zeeshan Tarıq cep telefonu ve parasını çaldığı kuzenini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

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Gebze Pelitli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 19 Eylül günü ceset görenler jandarmaya haber verdi. Jandarma, olay yerinde yaptığı incelemede tanınmayacak halde olan kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Jandarma, öldürülen kişinin Abdurrahman Rahman olduğunu belirledi. Kocaeli İl Jandarma ekipleri olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Rahman'ın dayısının oğlu Zeeshan Tarıq tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Jandarmanın, İstanbul'da düzenlediği operasyonla Zeeshan Tarıq yakalanarak gözaltına alındı.

Zeeshan Tarıq ifadesinde, daha önce kuzeninin cep telefonunu ve parasını çaldığını, bu nedenle kendisiyle tartışan kuzenini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Zeeshan Tarıq tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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