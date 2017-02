Ülkemizde, AK Parti iktidarı döneminde sağlık alanında çok önemli bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Bu sistemde çok önemli yanlışlar, istismarlar ve çok büyük israf olduğuna inanıyorum. Gereksiz ameliyatlar yapılıyor. Gereksiz ileri tetkikler isteniyor. Özel hastaneler, başarılı doktorları futbolcu transfer eder gibi transfer ediyor.

Sağlık sektörü, Türkiye’de belki de en büyük ciroya sahip ticaret dalı haline geldi. Ama çok gerekli, çok önemli işler de yapılıyor.

Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, bir süredir ilimizdeki kamuya ait sağlık kurumlarında “Palyatif Bakım Merkezi” adı verilen birimler açıyorlar. Son olarak İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde kurulan 8 yatak kapasiteli Palyatif Bakım Merkezi hizmete alındı. İlimizde kamu hastanelerindeki Palyatif Bakım Merkezleri’nin yatak kapasitesi 80’e yaklaştı.

İyi de nedir bu Palyatif Bakım Merkezi? Ne işe yarar? İnsan, başına gelince anlayıp, öğreniyor.

Kardeşim Nahit Çiğit, yılbaşı gecesi hastalanmıştı. Ciddi bir rahatsızlık geçirdi. İki aydır, KOÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi görüyor. İki hafta kadar önce durumu bir hayli kötüydü. Yoğun bakıma alındı. Beyinde, kalpte, akciğerde her yerinde ciddi sorunlar vardı. KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Allah eksikliğini göstermesin. Çok iyi baktılar. Neredeyse Nahit’ten umudu kesiyorduk, hayata döndürdüler. Geçenlerde yoğun bakımdan yeniden normal servise alındı.

Ancak, daha uzun süre tedaviye, özel bakıma ihtiyacı var. Yoğun bakım döneminde ister istemez sırtında yara da açılmış. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakım yatağı da, servislerdeki özel odalar da son derece değerli. İnsanlar sırada bekliyorlar. Öyle görünüyor ki, Nahit’i bir iki hafta içinde iyice toparlayacaklar.

Pekiyi ya sonrası? Koca adam. Üstelik biraz huysuz mizaçlıdır. Evli değil. Çoluğu çocuğu yok. Belki birkaç ay daha bakım gerekecek. Evinde özel oda kuralım, odayı özel olarak donatalım, orada nöbetleşe olarak başında duralım, tedavisini sürdürelim diye düşünüyorduk. Ama takdir edersiniz olacak iş değil. Yine hastane ortamı lazım. Zaman zaman konunun uzmanlarının Nahit’le ilgilenmesi lazım. Ama hastanelerde bu türden hastalar için normal servislerdeki ya da yoğun bakımlardaki yataklar çok değerli.

İşte Palyatif Bakım Merkezi denilen, ilimizin yeni yeni tanıştığı birimler tam da bu türden hastalar içinmiş. Hastanede daha fazla ihtiyaç duyan bir başka hasta için yatak işgal etmeden, ama hastanedeki hayati risklerden kurtulmuş da bir süre daha tıbbi bakım ve tedaviye ihtiyaç duyan hastalar için yapılırmış bu Palyatif Bakım Merkezleri. Ya da büyük bir ameliyat geçirmiş, ameliyatın ardından yoğun bakım dönemini de atlatmış, ama evde yeterince kontrol edilemeyecek hastalar için.

Günün birinde herkesin, her ailenin Palyatif Bakım Merkezleri’ne ihtiyacı olabilir. Eskiden koğuş usulü 8-10 hastanın birlikte yattığı, yatakların arasına kirli perde çekilmiş, refakatçilerin tahta sandalye tepesinde türediği hastane odalarından bu seviyeye geldik. Palyatif Bakım Merkezleri’ni ilimizde yaygınlaştırmak adına gerçekten büyük çaba harcayan Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr.Şenol Ergüney'e kent adına teşekkür borcumuz var. Ama yine yaşadım, biliyorum; ilimizde hala yoğun bakım yatağı konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu sorunu da mümkün olan en kısa sürede aşmak lazım. İyi işletilen, iyi kullanılan, yetişmiş elemanlarla donatılmış Yoğun Bakım’lar kesinlikle hayat kurtarıyor.

Aman tatsızlık olmasın

İzmit İsmetpaşa Stadı’nda artık son maçlar oynanıyor. Çok büyük olasılıkla sezon sonunda İsmetpaşa Stadı emekliye ayrılacak. Biz Kocaelisporlular o statta çok büyük sevinçler de, çok büyük hüzünler de yaşadık. Bu sezonun sonunda, İsmetpaşa Stadı’nı yine bir şampiyonluk turu ile emekliye ayırma şansımız bulunuyor.

Bugün saat 13.30’da Kocaelispor-Karacabey maçı var. Geçen hafta deplasmanda Kütahyaspor’u yenen Yeşil-Siyahlılar liderle puan farkını 2’ye indirdi. Elbette çok büyük futbol sürprizleri gerekiyor ama bugün lider kendi sahasında kaybeder, biz kazanırsak liderlik koltuğuna oturacağız.

Bugünkü maç da Kocaelispor için kolay olmayacak. Takımımız iç saha maçlarında zaten zorlanıyor. Kuşkusuz bugün tribünler dolu olacak, coşkulu olacak. Ama hepsinden önemlisi centilmen olmamız, sadece takımımızı desteklememiz gerekiyor.

Federasyonun tavrı belli. Başka kentlerin sahalarında büyük olaylar çıkıyor, ceza verilmiyor. Bizim sahamızda bir kişi küfür etse, sahaya bir çakmak atılsa, 3-5 maç seyircisiz oynama cezası veriliyor. Artık bu sezon İsmetpaşa’da başka ceza almayalım. Kocaelispor için sezon sonunda şampiyonluk umudu ortaya çıkmışken, cezalarla bunu gölgelemeyelim. Sezon sonunda lider olamazsak da ilk 5’de yer alıp, Play-Off oynayabiliriz. Play-Off maçları karşılıklı oynanacak. İsmetpaşa Stadı için cezamızın olmaması lazım.

Bütün taraftarlardan rica ediyorum. Coşkulu olalım. 90 dakika takımımızı destekleyelim. 3 puanla maçtan ayrılmak için gereken her şeyi yapalım. Ama Kocaelispor’a, camiaya zarar verebilecek her türlü davranıştan uzak duralım. İsmetpaşa Stadı’ndaki son sezonumuzda, sahamıza yeni cezalar gelmesine yol açmayalım.

Recep İvedik’le iki saat

Artık bütün okurlarım biliyor. Çarşamba günleri hafta tatili yaparım. Genellikle de çok sevdiğim dostlarımla ilimizin farklı bölgelerindeki farklı restaurantlarda bir-iki kadeh içki ile keyifli bir yemeği tercih ederim.

Şu sıralar pek havamda değilim. Hastalarla uğraşıyorum. Geçen çarşamba öyle her zamanki muhabbet içime sinmedi. Eşimle birlikte önce Umuttepe’ye gittik, Nahit’in yanında bir süre durduk. Bir hastane ziyareti yaptığınız, sevdiğiniz bir yakınınızı hasta yatağında gördüğünüz zaman, enerjiniz tamamen dip yapıyor. Hastane çıkışında gidip evde yatayım istedim. Dinlenmeye de ihtiyacım var. Eşim itiraz etti. Biraz stres atmam gerektiğini söyledi. Sapanca Yolu üzerindeki Sümela Restaurant’ı severiz. Gittik, baş başa güzel bir kuşbaşılı pide yedik. Oraya en yakın AVM Özdilek.

Şu sıralar İzmit’teki bütün AVM’lerin sinema salonlarında Recep İvedik-5 oynuyor. Şahan Gökbakar’ın filmi o kadar ilgi görüyor ki, her AVM’de 2-3 salon bu filme ayrılmış. Bir AVM’ye saat kaçta girerseniz girin. En fazla yarım saat sonra başlayan bir Recep İvedik var. Özdilek’e saat 14.00’de girdik. Bir salonda film başlıyor. Ama yan salonda yarım saat sonra yine Recep başlayacak.

Aldım iki tane bilet. Özdilek’te hafta için sinema 7 TL. Salonda gençler var. Başörtülüler, mini etekliler, orta yaşlılar, yaşlılar, her kesimden insan var. 25-30 kişi.

Film başlamadan önce, “Ne işim var şimdi burada “ diye düşünüyorum. Bazıları Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik filmlerini absürt bulur. Saçma bulur. Ben onlardan değilim. Daha önceki 4 filmi de büyük keyifle sinemalarda izlemiştim. Hala televizyonlar verdiğinde tekrar izliyorum.

5’inci film de çok keyifli. Her şeyden önce zeka işi. Milliyetçilik unsurlarını da taşıyor içinde. Tam 2 saat. Her dakika insan güler mi? Hem de bu ruh hali içindeyken. Recep İvedik güldürüyor. Sinemadan çıktığımda kendimi çok daha iyi hissediyordum. Bir çarşamba gününü iki kadeh rakı içip, mıyışarak geçirmek yerine, Recep İvedik’le geçirip, iki saat gülmek çok daha iyi geliyormuş. Tavsiye ederim. Sinemaya gidin. Şahan Gökbakar’ın yine bütün rekorları altüst eden filmini izleyin. İki saat aklınızdaki her şeyi unutuyor, O kahverengi-kırmızı gömlekli, kaşları birleşik iri yarı-kaba saba adamın yaptıklarına kahkahalarla gülüyorsunuz.