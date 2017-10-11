“Para ödemeden kaçıyorlar”

Gölcük’te parkomat sisteminin müteahhiti Ekrem Şenol bu konuda açıklama yaptı. Parkomat sistemindeki cadde ve sokaklarda park yapan araç sahiplerinin önemli bir bölümünün para ödemeden kaçmak istediğini, elemanları Neşe Dülger’in bu konuda çok hassas olduğunu belirten Ekrem Şenol, “Neşe Hanım 41 GP 876 plakalı kamyonetin para ödemeden gittiğini görünce peşinden koşmuş. Yere düşmüştür. Sol bileğinde, parmaklarında kırıklar oluşmuştur” dedi. Ekrem Şenol, “Araba sahipleri, ben şu partiliyim, ben Gölcük çocuğuyum diyerek otopark parası ödemek istemiyorlar. Biz bu işi 1 Aralık 2016’da ihale ile aldık. Büyükşehir Belediyesi’ne kira ödüyoruz. Parkomat uygulamasının yasal olmadığını söyleyenler, bu işin kuralını anlamak zorundadır.