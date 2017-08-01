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“Paralarımızı çar-çur etmeyin”

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“Paralarımızı çar-çur etmeyin”
Saadet Partisi Kocaeli İl Müfettişi Recep Sarıdoğan, belediyelerde ve yerel kurumlarda yapılan gereksiz harcamalara dikkat çekti, tasarruflu olunması çağrısında bulundu.

Sarıdoğan, Maliye’nin bin bir güçlükle biriktirdiği gelirlerin belediyeler tarafından hovardaca harcandığını dile getirdi, “Bu kaynaklar da her yıl yenilenen yollar, ilk yağmurda dolan Avrasya gibi tünel geçitler, yarışmalar, şovlar ve eğlence programlarına aktarılıyor. 

Üst aklın isteklerini tatmin etmek için KİT’leri apar topar özelleştiren iktidar, sıkışmaya başlayınca Belediyeleri KİT’leştirmeye başladılar. İşinin ehli olan çalışanları işten çıkararak bir kişinin yapabileceği işi 4 yandaşa yaptırıyorlar. Buna kaynak mı dayanır, esnafın verdiği vergi mi dayanır?” dedi. Sarıdoğan, belediyelerin partinin tanıtım kampanyalarını finanse ettiğini de öne sürdü, “Partilerin eşit şartlarda yarışmadığının en büyük delili budur” diye konuştu.
 

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